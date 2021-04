TE EXPLICAMOS ¿Quieres cancelar tu tarjeta de crédito? Esto debes saber

Si deseas empezar una nueva vida con menos deudas y libre de los molestos cortes de pago mensuales, deshacerte de una de tus tarjetas de crédito es una buena opción y aunque parezca una tarea no tan sencilla porque si algo tienen los trabajadores de las instituciones financieras es ímpetu para no dejarte ir, sí es posible hacerlo.

Lo primero que debes saber es que como cliente tienes el derecho de cancelar tu tarjeta cuando lo desees y de la forma más sencilla posible, según la ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros y la de Instituciones de Crédito, así como la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef).

Pero como en todo, así como tienes derechos hay obligaciones que debes cumplir.

1.- Verifica que no adeudas nada

No puedes cancelar tu tarjeta mientras no pagues toda tu deuda. Tu tarjeta debe estar en ceros totales: verifica que no exista ningún movimiento a favor o cargo en contra, para ello imprime tu historial de movimientos y verifica cada uno de los cargos que tienes por pagar.

2.- Avisa a tu banco

Llama a la línea de atención a clientes de tu institución bancaria. Hay bancos que solamente aceptan la cancelación después de que hablaste por teléfono a su call center. Te preguntarán por qué decidiste cancelar tu tarjeta e intentarán que no lo hagas. Luego de que confirmes que ya no quieres tu plástico, te darán un número de folio.

3.- Prepara una carta

Puedes exponer por escrito las mismas razones de cancelación que diste en el teléfono. Cuando vayas al banco deben darte un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio.

4.- Entrega tu plástico

Si por alguna razón no lo tienes, el banco puede pedirte un escrito en el que expliques las razones por las cuales ya no tienes la tarjeta. Verifica que sea destruido, así evitarás el mal uso del plástico.



LO QUE DEBES SABER

Es importante que a la hora de dar de baja tu tarjeta hayas dado de baja las domiciliaciones: aunque la mayoría se cancelarán junto con tu tarjeta, es conveniente que notifiques a los medios de pago asociados, ya que, mientras existan cobros pendientes por pagar, la cuenta bancaria no podrá darse de baja.

Es un trámite totalmente gratuito: el Banco no podrá penalizarte o cobrarte alguna comisión por la cancelación de cualquier tarjeta.

El banco debe informarte cuánto adeudas, a más tardar el siguiente día hábil de presentada tu solicitud de cancelación de la tarjeta. También puedes hacerlo por medio de otro banco (portación de crédito); éste hace la cancelación por ti, sin costo, y se convierte en tu nuevo acreedor, es decir, te da un nuevo plástico en el que adeudas el saldo que tenías en la tarjeta anterior. Una vez hecho el cambio, deberá entregarte el contrato.

Una vez liquidado el adeudo, la institución financiera deberá enviarte dentro de los siguientes 10 días hábiles o en la siguiente fecha de corte, el documento que conste que el contrato terminó y que ya no adeudas nada, por si fuese necesario hacer alguna reclamación posterior.

Los únicos cargos que sí pueden cobrarte son:

-La comisión anual

-Las comisiones por incumplimiento de pago

-La prima de seguros contratados e intereses que se generen hasta el momento de liquidar tu adeudo

Estos conceptos se cobran solo si no están cubiertos, en caso contrario, no pueden hacerte nuevos cargos.

RAZONES PARA CANCELAR TU TDC

-Cuando llevas casi 12 meses sin utilizar ese plástico.

-Cuando tienes más de 5 tarjetas simultáneas, o estás invirtiendo prácticamente el 80% de tu sueldo mensual en pagos de tarjetas. Prioriza tarjetas, paga las más caras y cancélalas.

-Cuando encuentras otra que te ofrece más beneficios por usarla.

CJ