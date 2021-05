TE EXPLICAMOS ¿Qué hacer si te clonan tu tarjeta?

Uno de los fraudes más comunes es el skimming y tiene que ver con el robo de información de tarjetas utilizadas durante alguna transacción, con la finalidad de reproducir o clonar la tarjeta de crédito o débito para su posterior uso fraudulento.

La clonación de tarjetas es un tipo de fraude muy común que consiste en el copiado de la banda magnética de una tarjeta.

Para robar la información los ladrones utilizan una máquina de escaneo llamada skimmer de bolsillo, el cual se coloca en la ranura del cajero automático, en donde insertas tu tarjeta.

Una vez dentro, esta máquina leerá la banda magnética de la misma, para obtener el número del plástico, fecha de expedición, nombre del titular y número de seguridad. Esta es una de las formas de clonación más rápidas y también puede ocurrir en tiendas comerciales.

¿QUÉ HACER SI FUISTE VÍCTIMA?

Si detectaste una operación no reconocida, de acuerdo con la Condusef esto es lo que puedes hacer:

-Comunícate inmediatamente a la línea de emergencia de tu Banco y solicita la cancelación de tu tarjeta, de esta forma evitarás que sigan realizando cargos a tu cuenta.

En dicha llamada, presenta tu queja y reporta todos los cargos no reconocidos.

Debes reportar fecha, hora y lugar donde usaste tu tarjeta por última vez, al igual que el saldo con el que contabas. Con dicha información, el Banco comenzará una investigación y en un plazo aproximado de 45 días naturales recibirás una resolución.

¿QUÉ PASA CON TU DINERO?

-Las instituciones financieras están obligadas a devolverte el monto de los cargos no reconocidos dentro de los cuatro días siguientes a tu reporte. No se cumplirá la reparación del daño si tu institución comprueba que las compras se realizaron con tu autorización.

-Si la clonación fue en una tarjeta de crédito, tu Banco automáticamente te hará un abono provisional por el total de los cargos no reconocidos; pero si realizaron este fraude en una tarjeta de débito, tendrás que esperar hasta que te den respuesta sobre la investigación. Si se resuelve a tu favor, te reembolsaran todo a tu cuenta.

-En cualquiera de los dos casos, si la institución no cumple con el plazo acordado para darte el resultado de la investigación o su respuesta es negativa, puedes acudir a las Unidades de Atención a Usuarios de la Condusef, para solicitar asesoría.

¿CÓMO CLONAN LAS TARJETAS?

Existen muchas formas en las que pueden robarte tus datos, pero entre las más comunes encontramos:

-Captura de información. Cuando se llevan tu tarjeta para pasarla en la terminal, los defraudadores tienen la oportunidad de copiar números, fechas y nombre, que luego usarán para realizar compras por teléfono o Internet.

-Sitios web o correos falsos. Esta técnica también conocida como phishing consiste en el envío de correos electrónicos que se hacen pasar como oficiales de alguna institución bancaria. Ahí te comunican un error o bloqueo de tu cuenta y te dan un link a un sitio falso para ingresar nuevamente tus datos.





MANTENTE ALERTA

-Cuando utilices un cajero automático, siempre revisa que la ranura en donde se inserta la tarjeta no tenga algún objeto sospechoso, también revisa la ranura donde sale el dinero. En caso de que notes algo raro, opta no lo uses y repórtalo

-A la hora de realizar alguna operación en el cajero, evita pedir ayuda de personas que no conozcas

-Mueve el teclado del cajero antes de empezar a usarlo, y comprueba que no esté sobrepuesto, ya que de esta forma podrían robarte tu NIP

-A la hora de ingresar tu NIP es importante que procures ocultarlo, ya que las personas a tu alrededor pueden memorizarlo

-En el caso de comercios como restaurantes, tiendas y gasolineras, exige que los cargos a tu tarjeta los hagan frente a ti, con terminales móviles

-Observa que las terminales no tengan algún aparato añadido









CJ