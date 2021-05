TE EXPLICAMOS ¿Es posible tener una cuenta bancaria no fiscalizada?

Todas las actividades financieras y de ahorro están obligadas a proporcionarle al SAT, ya sea directamente o por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas toda la información de las cuentas, depósitos, servicios, fideicomisos, créditos y préstamos a personas físicas y morales, de acuerdo con Baxin Baez Consultores.

Incuso cuando una entidad financiera expide un solo estado de cuenta, está proporcionado información a la autoridad fiscal, aunado a que cada una de las instituciones tiene vinculado el RFC de los titulares de las cuentas por lo tanto no te confíes, no existen las cuentas no fiscales, todas son susceptibles de ser revisadas por la autoridad fiscal.

OJO VIGILANTE

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) puede revisar información de tus cuentas, depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos, como medio para detectar si existe una discrepancia fiscal, es decir, si tus erogaciones son superiores a tus ingresos declarados, o que te hubiera correspondido declarar en un año del calendario.

Las erogaciones de una persona física son:

-Gastos

-Adquisiciones de bienes

-Depósitos en cuentas bancarias

-Inversiones

-Tarjetas de crédito

Existen algunos depósitos exentos de impuestos, entre ellos están:

-Depósitos entre familiares en línea directa (padres e hijos y viceversa); no se considera a abuelos o nietos. También, se excluye a hermanos, tíos, primos, sobrinos.

Depósitos entre cónyuges.

-Algunos donativos (con una cantidad de hasta tres veces el salario mínimo en un año)

-Pensiones alimenticias

-Jubilaciones

-Pensiones vitalicias

-Herencias

-Indemnizaciones por invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro o muerte.

¿Cuáles son las cuentas más vigiladas?

Las cuentas más vigiladas son las que tienen ingresos por más de 15 mil pesos al mes, además de las tarjetas de crédito. En este último caso, debes tener cuidado, porque si declaras ingresos por 15 mil pesos al mes ante el SAT, pero tus estados de cuenta reportan pagos a tarjetas de crédito por 30 mil pesos, puedes recibir carta invitación del SAT para aclarar de dónde salen esos ingresos.

Procura evitar prestar tus tarjetas, otorgar tarjetas adicionales, o hacer pagos de familiares o amigos con tus tarjetas de crédito porque, de lo contrario, podrás ser citado por el SAT y, quizá, tengas que pagar impuestos de más. Mejor invita a tus amigos o familiares a sacar su propia tarjeta de crédito, o pedir un préstamo formal, ya sea en un banco o en una plataforma en línea, las cuales, regularmente son más baratos.

¿Cómo le hace el SAT para conseguir esta información?

El Código Fiscal de la Federación obliga a las instituciones financieras a proporcionar a las autoridades fiscales la información de las cuentas, depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a las personas físicas o morales.

cj