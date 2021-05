TE EXPLICAMOS ¿Cuándo te conviene usar tarjeta de crédito y débito?

Debes tomar en cuenta que una tarjeta de crédito así como la tarjeta de débito tienen distintos usos, el secreto está en saber manejarlas, recuerda que si llevas un buen control de tus tarjetas y sobre todo la tarjeta de crédito puedes obtener otros préstamos, por el contrario, si haces mal uso de ella puedes adquirir deudas que se vuelven impagables y que solo podrán ser resueltas con una reparadora de crédito.

DIFERENCIAS

La tarjeta de débito está asociada al saldo que una persona pueda tener en su cuenta corriente, con esta tarjeta puedes retirar dinero de un cajero o realizar algún pago, y el importe de la operación se irá descontando automáticamente de tu saldo y si no tienes fondos para realizar alguna operación, simplemente la operación será rechazada.

-La tarjeta de débito no tiene costo ni cobra comisiones por hacer uso de este plástico en comercios, tampoco por extraer dinero en algún cajero del banco que la emite, aunque si retiras dinero en cajeros de otras instituciones, estos te cobran comisiones que van desde los $17 a a los $35.

-Con la tarjeta de crédito puedes comprar bienes o servicios sin la necesidad de tener efectivo. Solo necesitas tu tarjeta de crédito y firmar un voucher por la cantidad de la compra. La institución emisora de la tarjeta liquidará al negocio el importe de tu compra a tu nombre; la cantidad adeudada deberás liquidarla al banco, el cual te puede ofrecer diferentes esquemas de pago con y sin intereses por este financiamiento.

A diferencia de la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito sí tiene un costo por anualidad. Los costos pueden variar según la institución o el tipo de beneficios que tiene la tarjeta.

¿QUÉ PAGAR CON DÉBITO O CRÉDITO?

La tarjeta de débito puede parecer vital en la vida cotidiana dado que necesitamos una cuenta donde puedas depositar tu dinero y así no cargar efectivo.

Es recomendable pagar los gastos que a diario tienes, como la gasolina, comprar la despensa e incluso pagar tus salidas, ya que al utilizar el dinero de la tarjeta mantendrás un mejor control de lo que gastas.

No es recomendable utilizar la tarjeta de débito para comprar cosas como muebles, viajes o boletos para algún concierto, ya que el saldo de una tarjeta de débito es dinero que no regresa, por lo cual vale la pena cuidarlo.

También hay consumos en los que necesitas ayuda y en donde los meses sin intereses serán un gran apoyo para tu economía, como: una computadora, un viaje, un teléfono inteligente o algún electrodoméstico, cosas que sean útiles a largo plazo.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Cada tarjeta debe tener un uso adecuado para llevar finanzas personales sanas:

Ventajas Tarjetas de débito

-Con la tarjeta de débito no géneras deudas con el banco, ya que el límite de crédito es el capital disponible en tu cuenta

-Puedes realizar pagos sin cargar efectivo

-Puedes tener un mejor control de gastos, puesto que es tu dinero y no un préstamo del banco

Desventajas

-Esta tarjeta no es la más segura, es la que menos protección tiene en caso de un asalto o que la pierdas

-Algunas instituciones piden un saldo mínimo, ya que de no hacerlo, la cuenta puede ser cerrada o te cobran un interés por insuficiencia de saldo

-No es recomendable para emergencias, ya que el dinero utilizado sale desde la propia cuenta corriente y no puedes gastar más allá de lo que tienes en ella

Ventajas de Tarjeta de crédito

-Puedes elegir una tarjeta de crédito de acuerdo a lo que necesitas, algunas para generar puntos, otras para viajar o algunas otras para que no pagues anualidad

-Cuando tienes una tarjeta de crédito puedes encontrar promociones durante todo el año, así como descuentos o meses sin intereses

-Tienes la oportunidad de utilizarla cuando se presente alguna urgencia o gasto inesperado

Desventajas

-Cuando no pagas a tiempo, las deudas afectan directamente tu historial crediticio

-Si no planeas bien tus pagos, los gastos se pueden salir de control y la deuda se hará cada vez más grande debido a los intereses

-No es un ingreso extra, no uses el crédito como parte de tus gastos





