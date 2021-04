TE EXPLICAMOS ¿Cómo se compone tu Score de Crédito?

Para que te puedan aprobar un crédito hipotecario o un préstamo personal tu comportamiento en el pago de deudas es uno de los principales elementos para que te otorguen nuevos créditos.

En México, las Sociedades de Información Crediticia (SIC), como el Buró de crédito o Círculo de Crédito, son instituciones encargadas de elaborar un historial de crédito y de resumir esos datos en un score o calificación crediticia.

La cantidad de puntos que tienes en el Buró de crédito o Círculo de crédito se va generando cada mes, en una escala que va desde los 449 puntos hasta los 775 puntos. La calificación te dice si eres puntual en tus pagos, pero también si estás endeudado; además, te da una referencia de cómo estás respecto al resto de la población.

De acuerdo con Buró de Crédito, el Score de Crédito es un instrumento que te permite conocer la puntuación de tu comportamiento crediticio, te muestra los factores que influyen en tu resultado y ofrece recomendaciones para mejorarlo y poder obtener mejores créditos.

La puntuación que te otorga Buró de Crédito se obtiene de acuerdo con la utilización de tus créditos, historial de pagos, tiempo con el crédito, mezcla de crédito y número de consultas.

Entre más alto es tu puntaje de Score es mejor tu calificación crediticia, este dato cambiará con respecto a tu comportamiento tanto si tienes retraso en pagos como por saldar tus créditos puntualmente cada mes.

La puntuación crediticia que obtienes cambia de acuerdo con el comportamiento en el manejo de tu crédito. Un patrón de pagos puntuales es uno de los factores que puede ayudarte a mejorar tu puntuación. El Score es un puntaje dinámico, y cambiará con respecto a tu comportamiento tanto si tienes retraso en pagos como por saldar tus créditos puntualmente cada mes.

De acuerdo con Gerardo Obregón, Director General de Prestadero.com, tener muchas deudas, incumplir en alguna oportunidad con el pago de un compromiso o manejar finanzas con grandes inconvenientes hacen una suma de errores financieros que lleva a terminar reportado en el Buró de Crédito con una baja calificación.

¿CÓMO SE COMPONE TU SCORE DE CRÉDITO?

·Utilización de créditos 30%

·Historial de pagos 35%

·Tiempo con el crédito 15%

·Mezcla de crédito 10%

·Número de consultas 10%

Si quieres que te aprueben un crédito para comprar una casa, con una tasa de interés baja, entonces debes tener una calificación alta. Pero, ¿cómo se calcula tu score crediticio? En realidad no hay una fórmula específica, pero sí existen una serie de factores que aumentan o disminuyen tu calificación crediticia:

1. Pagar en tiempo y forma

Pagar a tiempo más del mínimo de tus créditos es un punto obligado para tener una mejor calificación. Si te retrasas alguna vez, pero te pones al corriente, en 30 días puede aumentar de nuevo el puntaje de tu score. Si tienes un problema para pagar, es importante que contactes a tu banco o tu institución financiera para que acuerden una tasa fija o una tasa más baja.

2. Nivel de endeudamiento

Tener muchas deudas no es una buena idea para conseguir una mejor calificación crediticia. Si tu deuda es superior al 50% de tu límite de crédito, te empiezan a restar puntos.

3. Número de créditos abiertos

Para evitar que tu línea de crédito esté al tope, es posible pensar la conveniencia de tener varias tarjetas de crédito para sumar puntos. No obstante, también te puede califican negativamente tener varios créditos abiertos aunque no los uses.

4. Número de consultas del historial crediticio

Resulta negativo consultar varias veces tu historial crediticio en seis meses. Esto supone que estas buscando otro crédito y que no podrás pagarlo.

5. Antigüedad de tu historial crediticio

Entre más información tengan los bancos de tu comportamiento financiero, y mantegas buenos hábitos en el manejo de tus créditos, el banco o institución financiera podrás confiar más en ti.

6. Pagar de contado

Pagar de contado tus compras puede ser positivo para tus finanzas, para que así, no tengas ninguna deuda. Sin embargo, esto no ayuda a mejorar tu historial o tu calificación crediticia; lo que se mide es el cumplimiento en el pago de tus créditos a meses y no las compras de contado.

7. Ser aval o deudor solidario

Si eres aval o deudor solidario de otra persona que no paga sus créditos, entonces, tu calificación se verá afectada, aunque pagues puntualmente tus deudas.





