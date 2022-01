¿Te depositaron tu regalo de Reyes Magos? El SAT te pedirá cuentas

Una de las prácticas más comunes que se realizan entre familias y amigos en México, es la transferencia de dinero o depósitos en efectivo a las cuentas de personas que no tiene RFC o no están obligados a llevar su contabilidad; sin embargo, a partir de este año es obligatorio que los jóvenes de 18 años y más, se den de alta en el Registro Federal de Contribuyentes y aunque no deberán pagar impuestos si no tienen actividad económica, enviar dinero para sus gastos personales podría llamar la atención del SAT (Servicio de Administración Tributaria).

Las personas físicas residentes en México que hayan obtenido préstamos o donativos no tienen que pagar Impuesto sobre la Renta (ISR) por esos ingresos. Esto sucederá si cumplen con los requisitos para exentar el impuesto.

Sin embargo, dichos contribuyentes están obligados a informar, en la declaración anual, sobre los préstamos, los donativos y los premios, siempre que en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil pesos.

Por ejemplo, si el contribuyente obtiene un préstamo de 450 mil pesos de alguna institución financiera y recibe un donativo de 200 mil pesos de un familiar, debe declararlos.

Socorro Torres, contadora fiscalista explicó a La Silla Rota "Siempre ha existido esta regla, debes comprobar tus fuentes de ingresos, todo dinero que aumente tu patrimonio se comprueba, pero no estamos acostumbrados a hacerlo".

"Si te transfieren la colegiatura no llama la atención, a menos que sea muy elevada, pero si te transfieren un monto considerable puedes aclararlo haciendo una declaración informativa"

La especialista destacó: "Los contribuyentes no se deben preocupar por esos temas, no es que vayas a pagar impuestos, pero hay que tener claro que lo que al SAT no le gusta es el manejo de efectivo, es el más revisado".

Importancia de los comprobantes

Una chica recibió una beca de la escuela donde estudia para un proyecto. El monto recibido fue $50 mil y eso fue motivo de mucho estrés y preocupación porque no sabía que pasaba con el SAT.

"Es muy importante que siempre que recibas dinero en tu cuenta guardes cualquier tipo de documento que acredite la procedencia del depósito. Lo mismo pasa si recibes dinero del extranjero, aunque hay que tener claro, el SAT hace rastreo de los depósitos cuando son efectivo, no las transferencias".

Se debe comprar el origen del dinero

Si el beneficiario de tus depósitos no cuenta con RFC o no está obligado a llevar su contabilidad, puede ser llamado ante el SAT para aclarar la procedencia del dinero cuando esto supere el millón 579 mil pesos anuales, según lo indica el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación.

De esta manera, si no se aclara la razón de los depósitos, serán considerados como ingresos que deben de pagar contribuciones como el ISR (Impuesto Sobre la Renta), además de estar obligados a realizar su declaración anual para evitar multas.

Forma de aclarar la situación

Para evitar que tus familiares se vean afectados por el envío de dinero que realizas se recomiendan que realices estos movimientos por transferencia electrónica SPEI, para que sea más fácil aclarar la procedencia de los recursos.

Cuando el beneficiario sea notificado para aclarar su situación, será necesario presentar estados de cuenta, ticket de pago de depósitos, comprobante de los gastos que realiza y someterse a una prueba pericial para verificar que el patrimonio del familiar no incrementó injustificadamente. De esta manera el SAT reconocerá que no son ingresos por el que debas pagar impuestos.

