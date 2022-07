¿Te depositan tu nómina en BBVA, Santander, Banorte o Banamex? Toma en cuenta

La Condusef realizó una supervisión y evaluación a las instituciones financieras que tienen este producto, a través del cual, millones de trabajadores reciben su salario y HSBC, Banorte, Mifel, Multiva y Autofin fueron las entidades bancarias que reportaron la calificación más baja.

Los principales incumplimientos que se detectaron fueron en los contratos de adhesión:

-Que no se entrega información correcta del producto, por ejemplo, otorgan el contrato no vigente al usuario

-Dan información incompleta y además no contienen datos sobre los conceptos, montos y periodicidad de comisiones

-Muchas veces los usuarios se enteran de que se les descuentan ciertas cantidades por no mantener un saldo mínimo en su cuenta. Este tipo de información es la que en ocasiones no se les proporciona o no tienen acceso a ella.

Irregularidades

Las irregularidades detectadas en la página de internet fueron:

-Que no se establece claramente el concepto, monto y la periodicidad de cobro de todas las comisiones que genera el producto,

-Que la página no es clara, lo que puede inducir a error o confusión

De acuerdo con la Condusef, se evaluaron 15 bancos, los cuales representan 99.9% del total de la captación asociada a este producto, destacando BBVA México quien concentra 42.6%, de la cartera de este tipo de cuentas; le sigue Banorte, con 18.1%; Banamex, con 16.8%, y Santander, con 12.7 por ciento.

Portabilidad de nómina: ¿Qué es y cómo funciona?

La portabilidad de nómina corresponde al derecho de todos los trabajadores de recibir su salario en una cuenta bancaria de la institución que elijan.

derecho trabajadores

En ocasiones, cuando entras a un empleo, te piden que abras una cuenta de nómina en algún banco en específico para que te lleguen ahí los depósitos de la quincena.

No obstante, si posteriormente quieres recibir tu nómina en otro banco, nadie puede impedírtelo.

Basta con que acudas a cualquier sucursal del banco de tu preferencia para solicitar la portabilidad de nómina. Vale mencionar que este trámite, por ley, es completamente gratuito.

¿Cómo funciona la portabilidad de nómina?

Una vez que autorizas la portabilidad de nómina, los depósitos de la quincena pasarán, de forma automática, de una cuenta a otra, sin importar que sean de bancos distintos.

Es importante subrayar que sólo se transfiere la nómina (el salario); los fondos adicionales (ahorro, transferencias personales, etc.) permanecerán en la cuenta original.

Beneficios de la portabilidad de nómina

En general, el asunto tiene que ver con elegir el banco que mejor se adapte a tus necesidades. Tal vez hay una sucursal cerca de tu domicilio o de tu trabajo; quizá te gusta la atención que brinda esa institución; etc.

Solo debes tomar en cuenta los siguientes factores para tomar una decisión: si la nueva cuenta de nómina requiere saldo mínimo y si cobra comisiones por manejo de cuenta.

No obstante, lo más común es que las instituciones no impongan mayores requisitos que la presentación de tu identificación oficial y te ofrezcan una cuenta sin comisiones.

cj