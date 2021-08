¿Te conviene pedir un crédito para pagar una deuda?

Solicitar un crédito para pagar deudas, sí y no, depende de la situación y de las condiciones del segundo crédito, de acuerdo con Gerardo Obregón, director general de Prestadero.com.

Pagar deudas con deudas no tiene que ser una mala realidad, los gobiernos refinancían sus deudas todo el tiempo, pero las personas no están acostumbradas a hacer esta búsqueda proactiva de refinanciamiento

¿Cuándo refinanciar?

Cuando no estas "hasta el cuello o cuando no has dejado de pagar", porque si tratas de refinanciar en el momento en que ya dejaste de pagar o ya no puedes pagar, no solo nadie te va a querer dar un crédito de refinanciamiento, sino que posiblemente las condiciones del segundo crédito serán peores, de acuerdo con una entrevista de Obregón en la plataforma financiera, Hablemos de Dinero.

Lo que se busca al refinanciar un crédito con otro, es mejorar las condiciones de la deuda, pagar menos al mes, pagar una menor tasas de interés o mejorar alguna condición. Debes buscar opciones de crédito para refinanciar los créditos que ya tienes y en eso debes tener mayor disciplina.

El refinanciamiento lo puedes solicitar con la institución donde tienes tu deuda o con una diferente. Tomar un crédito para pagar el crédito original.

Cuando se decide refinanciar un crédito con la misma institución, ésta inmediatamente reporta al Buró de Crédito y "no es necesariamente malo, pero indica que hubo una reestructura, aunque menos que si dejas de pagar".

¿Qué es refinanciar?

Al cierre de 2019, había registrados alrededor de 59.7 millones de créditos otorgados a personas físicas, con base en datos del Panorama Anual de Inclusión Financiera 2020 publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Esto representó un incremento de 3.2% con respecto al mismo periodo de 2018, según este mismo estudio.

El refinanciamiento se da cuando una persona revisa las condiciones de su crédito y busca un nuevo acuerdo, ya sea en la tasa de interés, las fechas de pago u otros términos originales en los que se realizó.

En ocasiones también se pueden unificar dos o más créditos y acceder a cierta cantidad de efectivo que otorga este producto.

¿Cómo funciona?

Las instituciones financieras ofrecen distintas formas para refinanciar un crédito, todo depende de cuál es el que mejor se adapta a tus necesidades.

Una de las principales opciones que puedes encontrar es que al momento de refinanciar la deuda, se paga el crédito anterior y la diferencia se te entrega en efectivo.

Este monto puede variar dependiendo de la antigüedad que tenga tu crédito y cuánto te falte por cubrir, pero es una buena forma de obtener liquidez de forma rápida, ya que todo el procedimiento tarda alrededor de 24 horas.

Otra alternativa es unificar varios créditos en uno solo, de esta manera tu estado de cuenta será mucho más sencillo de leer y puedes tener mucha más claridad de cuánto pagas mensualmente.

¿Cómo acceder a un refinanciamiento?

Considera que los requisitos y procesos varían dependiendo de la institución financiera con la cual vas a realizar el refinanciamiento, sin embargo, algunos de los pasos a seguir son los siguientes:

-Tus pagos deben estar al corriente. Este es un beneficio que se otorga cuando la persona cuenta con un buen historial crediticio, es decir, es buen pagador y esto implica que hayas pagado a tiempo durante toda la vida del préstamo.

-El crédito debe tener cierta antigüedad, generalmente puedes solicitar el refinanciamiento a partir de los seis meses.

-Una vez que el refinanciamiento fue aprobado, el préstamo anterior queda saldado y la cantidad adicional puedes usarla en otras necesidades o propósitos que tengas.

-Para hacer válida la solicitud de tu refinanciamiento, ten a la mano tus documentos como identificación oficial vigente y comprobante de domicilio, consulta los requisitos directamente con la institución financiera.

cj