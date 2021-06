¿Te cobran un seguro que no contrataste? Esto debes hacer

Uno de los problemas a los que es posible que te enfrentes si tienes una cuenta bancaria son los cargos de seguros que no contrataste, pero cómo afecta a tu bolsillo y qué puedes hacer para cancelarlo.

¿Qué pasa si te cobran un seguro que no contrataste?

Además de causarte molestia, sin duda esto puede afectar tu economía, pues los seguros que se muestran como contratados, pueden cobrar una prima mensual o anual bastante alta, y además, tienes el riesgo de renovarse automáticamente.

Para evitar este tipo de cobros indebidos es importante que te asegures de no haber aceptado dicho producto por error, ya sea a través de un mensaje de texto o en cajeros automáticos, ya que son los lugares donde es más común que ocurra este incidente.

¿Hay solución?

Si ya corroboraste que no solicitaste dicho seguro, debes comunicarte a la Condusef para solicitar apoyo; para ello debes tener a la mano:

-Nombre de la aseguradora que realiza el cobro

-Nombre del banco o financiera que emite tu tarjeta

-Proporcionar tus datos de contacto.

También será necesario que te comuniques ala Unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) de tu banco para solicitar la aclaración, en caso de una respuesta negativa, debes de presentarla en la Condusef para que inicie el proceso de reclamo.

¿Cuáles son las consecuencias?

Es importante que obtengas la negativa de tu financiera o aseguradora para que la Condusef pueda actuar. En caso de no cancelar o solicitar una aclaración, tendrás que asumir los gastos del seguro y las comisiones por reclamación no reconocida que van desde los $200 pesos más IVA según el banco.

ANTES DE CONTRATAR UN SEGURO, ESTO DEBES SABER

La Condusef recomienda tomar en cuenta:

-Conocer la cobertura del seguro. Exactamente qué riesgos cubre y qué es lo que se está asegurando. Tienes el derecho de que se te aclaren todas tus dudas y no te pueden obligar a contratar un producto que no deseas o del cual todavía no tienes la total claridad de sus alcances y limitaciones.

-Preguntar el costo real del seguro. Algunas compañías hacen cargos fraccionados, que aparentemente son muy económicos, pero al sumar todos los pagos durante un año, es posible que se pague una prima por arriba del precio promedio del mercado. Comparar con seguros similares y entonces decidir con cual compañía asegurarse.

-Exigir la documentación contractual. Debido a que muchos seguros se venden vinculados a otros servicios, no siempre se les entrega en ese momento a los asegurados la póliza y las condiciones generales. Los asegurados tienen el derecho de exigir que se les entregue la documentación contractual, pues en ella se encuentra la descripción detallada del seguro contratado, sus exclusiones y en qué casos se puede aprovechar.

-Verificar el contrato. Es imprescindible verificar que el contrato contenga todos los beneficios que fueron ofrecidos, ya que en caso de reclamación, sólo los que estén por escrito podrán ser reclamables.

-Verificar que el seguro cubre las necesidades. Hay seguros que manejan el pago de un deducible y/o coaseguro, que en caso de un siniestro, son erogaciones que se deben hacer de forma adicional. Cada compañía cobra diferentes porcentajes. Se debe preguntar y considerar si el seguro ofrecido realmente cubre las necesidades.

-Conocer la vigencia del seguro. Ayudará saber el tiempo por el que se estará cubierto. Considerar que algunos eventos, tienen periodos de espera para hacer efectiva la reclamación de la suma asegurada. En ese caso, la compañía no podrá indemnizar. Es conveniente considerar qué periodos de espera manejan otras aseguradoras.

-Tener presentes los requisitos para cualquier reclamación. Todas las condiciones generales de los seguros deben informar los teléfonos y requisitos para la reclamación, es importante revisar con mucho detalle las exclusiones y considerar todos los supuestos por los que la compañía no podría pagar aquello que se desea asegurar.

-Considerar el tiempo de cancelación. Muchos seguros se cargan automáticamente al crédito, a una tarjeta de crédito o a la facturación de otros servicios comerciales. Generalmente, se renuevan automáticamente con cargo directo. En caso de cancelación, aunque se solicite en una fecha, la anulación del servicio se verá reflejada hasta el siguiente periodo.

cj