¿Tarjetazo este 14 de febrero? Piénsalo dos veces

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó no utilizar el Día del Amor y la Amistad como un pretexto para demostrar cariño. Hay que comparar precios y planificar gastos para no dar el tarjetazo.

El organismo explicó que febrero es uno de los meses del año con mayor riesgo para el bolsillo de los consumidores, debido a la celebración del Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad.

Para quien festeja este día y desea demostrar su afecto a esa persona especial con algún obsequio y que su bolsillo se enamore sin salir lastimado, compartió algunos tips.

En su publicación “Consejos para tu bolsillo”, aconsejó no usar esta fecha como pretexto para demostrar cariño, ya que hay distintas maneras de demostrarlo todo el tiempo y no precisamente en una que represente un gasto.

Para quien ya decidió obsequiar algo, la Condusef sugirió comparar precios, checar el costo en otras tiendas y considerar que el precio del regalo debe ajustarse al presupuesto.

“Di no al tarjetazo” y no a pagar todo con la tarjeta de crédito, ya que si se excede será más difícil cubrir los montos de la deuda, e incluso se puede poner en riesgo el historial crediticio, por lo que hay que tratar de liquidar el adeudo antes de la fecha límite de pago para no generar intereses.

El organismo propuso planificar y anticipar los gastos programados mes con mes, para lo que hay que elaborar un presupuesto para conocer con detalle cuáles son los ingresos, así como la capacidad de endeudamiento.

Mencionó que un estudio de Mastercard sobre las transacciones de crédito, débito y prepago reveló que los consumidores invierten más en experiencias personales que en bienes materiales.

Esta investigación mostró el incremento de la “economía de la experiencia”, que consiste en gastar para crear, compartir y capturar momentos memorables.

“Recuerda que el amor no se compra. Antes de endeudarte, considera que son más importantes el respeto, el cariño y la confianza”, destacó la Condusef.

De acuerdo con datos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, los festejos de San Valentín dejarán una derrama económica de 1,902 millones de pesos para el sector micro, pequeña y mediana empresa de Ciudad de México.

