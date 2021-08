Tarifa DAC en el servicio de la luz ¿Cómo evitar o salir del alto consumo?

De repente tu recibo llega carísimo. Si no existe avería, lo más probable es que hayas superado la barrera de los kw permitidos y te encuentres en la Tarifa DAC o ´Doméstica de Alto Consumo´.

Cuando un hogar rebasa el límite de 250 kilowatts, pierde el subsidio y su recibo de luz se dispara a más de mil pesos. Actualmente, 70 por ciento del gasto en electricidad de los hogares está subsidiado por el gobierno, eso significa que no pagan el costo real del servicio, pero las cosas pueden cambiar cuando una casa rebasa el consumo de 250 kilowatts, porque en automático pierde el subsidio y entra en la DAC.

De acuerdo con la CFE, la Tarifa de Alto Consumo, perjudica gravemente a los usuarios, puesto que esta es mucho más elevada y no cuenta con ningún subsidio gubernamental. Los precios de la tarifa DAC, pueden llegar a ser hasta un 350% más altos, referente a los otros tipos de tarifas que tiene la CFE para el consumo, y las cuales si cuentan con un subsidio por parte del gobierno.

¿Qué es la Tarifa DAC?



Existen lo que se conoce como Tarifas Domésticas, que en función de sus características y consumo pueden ser 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E o 1F. Estas tarifas tienen un límite superior del consumo que varía dependendiendo de la región geográfica en la que te encuentres clasificado.

Cuando tu consumo promedio mensual del último año rebasa el límite máximo de la tarifa en la cual te encuentras clasificado, la CFE te reclasificará automáticamente en la Tarifa de Alto Consumo DAC, la cual es considerablemente más cara porque no cuenta con el subsidio gubernamental. De hecho, puede llegar a ser el triple de la tarifa normal.

De acuerdo con la CFE, "a menor consumo, mayor ayuda estatal". Además, se te impondrá un gasto fijo de 25 kilovatios, de modo que se trata, de una especie de ´tarifa castigo´ para aquellas casas que consumen más de lo que les correspondería.

¿Cuáles son los límites para entrar en la Tarifa DAC?

Dependiendo de la tarifa a la que esté acogido tu contrato se marcan una serie de límites al consumo de kilovatios. Si se superan estas cifras en promedio a lo largo de un año, la CFE te incorporará a su tarifa DAC, con todos los perjuicios que comporta en términos económicos.

Estos son los límites en función de la tarifa:

Tarifa 1: 250 (doscientos cincuenta) kWh/mes.

Tarifa 1A: 300 (trescientos) kWh/mes.

Tarifa 1B: 400 (cuatrocientos) kWh/mes.

Tarifa 1C: 850 (ochocientos cincuenta) kWh/mes.

Tarifa 1D: 1.000 (un mil) kWh/mes.

Tarifa 1E: 2.000 (dos mil) kWh/mes.

Tarifa 1F: 2.500 (dos mil quinientos) kWh/mes.

Para hacerse una idea realista hay que dejar de fijarse en los límites al consumo mensual y centrarse sobre todo en el consumo conjunto anual, debido a que la CFE utiliza el promedio anual para determinar si ese contrato debe o no pasarse a DAC. De este modo, los límites anuales que debes vigilar son los siguientes:

Tarifa 1: 3.000 kWh/año.

Tarifa 1A: 3.600 kWh/año.

Tarifa 1B: 4.800 kWh/año.

Tarifa 1C: 10.200 kWh/año.

Tarifa 1D: 12.000 kWh/año.

Tarifa 1E: 24.000 kWh/año.

Tarifa 1F: 30.000 kWh/año.

Tarifa 1F vs Tarifa DAC

La CFE ejemplificó: un hogar que se encuentra en la tarifa 1F consume anualmente un total de 29.999 kwh, con lo que no llega al límite establecido. En este caso abonará lo correspondiente a su tarifa doméstica, lo que se traduce (con los precios actuales) en $67.320 anuales.

Sin embargo, si en esa misma casa se consumen tan solo 2 kw más, es decir 30.001 kw/h al año, se sobrepasaría el límite fijado y se entraría directamente en la Tarifa DAC. En esta situación, la factura de la luz se incrementaría hasta los $156.610 anuales.

A estos costos también habrá que añadir el 16% de IVA.

¿Cómo saber qué tarifa estoy pagando?

Si no sabes por qué estás gastando tanto y pagando tanto es momento de que revises tu recibo de luz y veas en qué tarifa te encuentras clasificado y cómo ha sido tu consumo en los últimos meses.

¿Cómo puedo salir de la Tarifa DAC de CFE?

Debes tener en cuenta es que el cambio no es automático y, por lo tanto, de nada sirve hacer la petición en las oficinas de CFE o quejarse en el teléfono de atención 071.

Para abandonar la tarifa de alto consumo hay que tomar acción. En todo caso, tendrán que pasar varios meses para que el promedio de tus últimos consumos regrese a cifras de tarifa doméstica y poder así reclasificarte otra vez.

Opciones para no gastar tanta energía:

Reducir el uso de tu energía eléctrica

-Luz que no usas es luz que no pagas. Adquiere hábitos de eficiencia energética como apagar la luz cuando salgas de una habitación, desconectar equipos que no estés utilizando o cambiar los focos incandescentes por bombillas ahorradoras.

-Hay familias a las que incluso les compensa estar un mes de vacaciones fuera de su vivienda para reducir el consumo anual y no entrar en la tarifa de alto consumo.

-Invertir en un proyecto de energía renovable con paneles solares

Optimización de tus electrodomésticos

Cuando ingresas en la tarifa DAC, por lo general es por el uso de electrodomésticos que consumen mucha energía:

-Aire acondicionado

-Lavaplatos

-Secadora de ropa

-Microondas

-Horno eléctrico

-Plancha

Estos elementos son básicos si lo que quieres es salir del alto consumo, especialmente porque el consumo de energía es enorme.

