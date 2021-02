Suspensión de deuda de países pobres, ¿aplica para México?

El anuncio hecho esta mañana por el G20 para suspender por lo que resta del año la deuda económica (reembolsos de capital así como pagos de intereses) de los países más pobres (cuya listado aún no ha sido difundido) no representa beneficios directos para México al estar considerado como país de desarrollo medio, de acuerdo con expertos. Sin embargo, consideran que justamente esta condición le permitiría, de ser necesario, conseguir en las próximas semanas un préstamo en términos financieros adecuados para enfrentar los efectos de la pandemia por el Coronavirus.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional avalaron la medida del G20 porque esto permitiría una despresurización de la economía de esas naciones frente a la crisis mundial que se vive por la pandemia mundial del coronavirus; así como por la desestabilización de los mercados petroleros, mismos que la OPEP intenta equilibrar tras el acuerdo tomado la semana pasada para reducir la producción mundial de crudo. La noticia es trascendente en la economía mundial, pues se considera que la depresión del siglo pasado en 1929 ha sido el único antecedente similar a la coyuntura actual.

En la reunión virtual en que se tomó esta medida en conjunto con los ministros de finanzas y la junta de gobernadores de Bancos Centrales (máximo órgano responsable de formular políticas en el Banco Mundial), estuvo presente Arturo Herrera, Secretario de Hacienda por México. Sobre el acuerdo pactado, el funcionario tuiteó “primero, los países miembros pondremos todos los recursos necesarios para luchar contra la pandemia y, así, salvar vidas. Segundo, utilizaremos todos los instrumentos de política fiscal y monetaria disponibles para luchar contra los efectos económicos del confinamiento global”.

Luis Miguel González, director de “El Economista” aseguró a LSR que esta medida no causa ningún efecto inmediato en México “porque es un apoyo de aproximadamente 20 mil millones de dólares para apoyos a países pobres, México no aplica ni está catalogado en ningún organismo internacional como país pobre, sino como país de desarrollo medio. Y aunque quizás no aparecemos en esta primera lista, hay una atmósfera que a la larga podría ayudar a México para tener apoyo de países ricos”.

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, consideró, en el mismo sentido, que “no nos afecta, pero el beneficio sería marginal. El hecho de que se condone la deuda a los países pobres es positivo, aunque México no tiene una parte significativa de su deuda comprometida con algún país o banco en particular. La mayor parte de su deuda es por emisión de bonos y CETES que es conforme los durante los últimos 25 años se ha hecho el proceso de endeudamiento del país, así que las medidas tendrán un impacto marginal sobre la economía mexicana”, detalló.

El último informe mensual que Herrera envió al Congreso en febrero, señala que en términos de deuda interna está se conforma por bonos CETES, Bondes D, Bonos de desarrollo a tasa fija, Udibonos, Udibono segregados, Fondo de Ahorro SAR, Obligaciones por ley del ISSSTE así como Bonos de Pensión de Pemex y CFE, mismos que al 29 de febrero contabilizaron una deuda neta de 6 mil 695 547 millones de pesos.

De la Cruz consideró que esto significa que nuestra deuda económica no está comprometida con otros países o instituciones financiera, como por ejemplo el Banco Mundial o Fondo Monetario; por ser bonos que se emitieron y que fueron comprados en su mayoría por privados. “Si bien la deuda se va a mantener, el gobierno tiene el compromiso de no endeudarse de forma irresponsable según lo declaró el presidente. No obstante, este año el problema de la caída del PIB y de la pérdida de valor del peso frente al dólar, se van a combinar para que la deuda como proporción del PIB de México pase al 60 por ciento. Ahora está en 52-54 por ciento, va a representar una mayor proporción de la riqueza del país entonces pese a no haber endeudamiento, lo que implicará es que el peso de la deuda ya existente va a aumentar”, explicó.

El informe entregado por la SHCP refiere que la deuda externa se conforma por tres rubros: el Mercado de Capitales, organismos financieros internacionales también llamados OFI’s (Global Environment Facility (GEF), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y Banco Mundial BIRF AIF); y Comercio Exterior. Según las cifras la deuda no ha aumentado porque, al contrario, se está pagando. Y enlista, en Mercado de Capitales la deuda bruta bajó de 74 mil 629 millones de dólares el 31 de enero, a 72 mil 889 mdd el 29 de febrero. En las OFI’s bajó de 27 mil 853 mdd a 27 mil 778 mdd; y en Comercio Exterior de mil 667 mdd a mil 657 mdd, ambos en los mismos períodos.

Por su parte González consideró que “Es correcto que México no se está endeudando, pero si vemos el contexto mundial en unas semanas veremos que muchos países van a tomar deuda para poder enfrentar gastos extraordinarios por el coronavirus. En mi opinión, lo ideal es aprovechar que México no está muy endeudado, por decirlo coloquialmente aprovechar que estuvo a dieta, para que cuando necesite salir en las próximas semanas consiga buenas condiciones”.

El 6 de abril el presidente López Obrador fue criticado por sus opositores, tras declarar que México contaba con recursos propios para afrontar la crisis económica resultado del coronavirus y advirtió que no era necesario adquirir deuda externa. De ahí que legisladores panistas y priistas señalaran que este era el momento en que México debía acudir a las líneas crediticias que tenía en el extranjero para evitar el cierre de empresas y desempleo. Por ahora, el presidente ha mantenido su postura.

“México efectivamente”, precisó González, no está siendo una búsqueda agresiva de financiamiento del exterior, lo que México tiene que pagar este año es razonable y los compromisos están dentro de los recursos que sí tenemos. Pero creo que tampoco es sensato decir “bajo ninguna circunstancia nos vamos a endeudar” porque es mejor tener deuda que tener problemas porque están quebrando tus empresas o porque no te alcanza para tu política social. En el primer bimestre sí hubo colocación de deuda, en algunos casos contrató deuda al 8 por ciento y 5 por ciento, por eso puede salir al mercado y conseguir mejores tasas. Pero en ese término en presidente es ambiguo; a mí me parece que lo mejor que puede hacer un país no es no endeudarse, sino revisar permanentemente si hay condiciones de mejorar las condiciones de deuda que ya tiene”.

“Todo el mundo imagina que una de las formas de conseguir recursos para lo que viene es endeudarse; en otros momentos nos hemos endeudado a lo tonto, ahora es ser cuidadosos para tomar la deuda y aprovechar las mejores condiciones que se tengan. El nivel de deuda de México es relativamente bajo, esta sobre 45 puntos del PIB, España está alrededor del 100 por ciento, Brasil debe estar alrededor del 70 por ciento”.

Finalmente de la Cruz reiteró que, tal como señaló el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el mundo atraviesa en este momento “por la peor situación económica que ha vivido el mundo en casi un siglo, y evidentemente será importante crear instrumentos financieros para enfrentarlo”.

El presidente López Obrador anunció esta mañana que sostendrá una reunión con el Banco de México para analizar la depreciación de la moneda entre otros temas. Pero aún no se han dado a conocer los acuerdos de la misma.

