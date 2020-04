Suspensión de deuda de países pobres, ¿aplica para México?

La deuda económica de México no está comprometida con otros países o instituciones financieras. (Foto: Pixabay)

El anuncio hecho este miércoles en el G20 para suspender por un año la deuda económica de los países más pobres no incluye a México. José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, aseguró que esta medida no tiene impacto en nuestro país por no ser considerado como una nación pobre.

"Así que no nos afecta, pero el beneficio sería marginal. El hecho de que se condone la deuda a los países pobres es positivo, aunque México no tiene una parte significativa de su deuda comprometida con algún país o banco en particular. La mayor parte de su deuda es por emisión de bonos y CETES que es conforme los durante los últimos 25 años se ha hecho el proceso de endeudamiento del país, así que las medidas tendrán un impacto marginal sobre la economía mexicana", detalló.

Este economista abundó que nuestra deuda económica no está comprometida con otros países o instituciones financieras, como por ejemplo el Banco Mundial o Fondo Monetario; por ser bonos que se emitieron y que fueron comprados en su mayoría por privados.

Si bien la deuda se va a mantener, el gobierno tiene el compromiso de no endeudarse de forma irresponsable según lo declaró el presidente; no obstante, este año el problema de la caída del PIB y de la pérdida de valor del peso frente al dólar, se van a combinar para que la deuda como proporción del PIB de México pase al 60 por ciento

"Ahora está en 52-54 por ciento, va a representar una mayor proporción de la riqueza del país entonces pese a no haber endeudamiento, lo que implicará es que el peso de la deuda ya existente va a aumentar", explicó.

De la Cruz reiteró que, tal como señaló el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el mundo atraviesa en este momento "por la peor situación económica que ha vivido el mundo en casi un siglo, y evidentemente será importante crear instrumentos financieros para enfrentarlo".

Esto, luego de que este miércoles el G20 diera el visto bueno a la suspensión del servicio de la deuda de los países más pobres hasta final de 2020 debido al impacto económico de la epidemia del coronavirus.

"Aprobamos una suspensión temporal del pago de los servicios de la deuda para los países más pobres que pidan contención", apuntó el Grupo de los 20 en su anuncio, que ha sido aplaudido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

(María José Pardo)