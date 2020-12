¿Subirán los precios de la tortilla, refrescos y gasolinas en 2021?

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que alcanzó un acuerdo con las empresas productoras de maíz, Maseca y Minsa, para que el precio de la tortilla no suba de precio en los primeros dos meses de 2021.

En conferencia mañanera, López Obrador indicó que el acuerdo hará muy difícil que otros productos aumenten sus precios de venta.

"No aumentará el precio de la tortilla, no hay ninguna razón. Hay un acuerdo, las empresas productoras de maíz. Maseca y Minsa, garantizaron mantener sin cambios sus precios de venta de tortilla durante los próximos 60 días.

"Con ello se generarán condiciones en el mercado para que el precio de la tortilla de maíz, producida con harina de maíz, se mantenga sin cambio. La actitud solidaria de ambas empresas y la competencia entre los productores de harina hará muy difícil, para otros aumentar sus precios de venta", aseguró.

Destacó que ahora las secretarías de Economía (SE) y Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) se dedicarán a hacer un constante monitoreo de todos los eslabones de la cadena de producción de tortilla con el fin de mantener el precio y definir acciones para el primer semestre de 2021.

¿Y LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES?

El presidente López Obrador dio a conocer que las gasolinas Magna, Premium y el diesel tendrán un aumento de un 3.3% a partir de enero de 2021, es decir, sólo lo que representa la inflación y aseguró que el costo de los combustibles son ahora más baratos que al inicio de su sexenio.

Afirmó que esto representa que no habrá aumento de precio en términos reales, ya que sólo se da un ajuste inflacionario.

Otros productos que crecerá un 3.3% de precios serán los tabacos y las bebidas azucaradas.

"Lo único que va aumentar son tabacos 3.3%, esto es inflación en términos reales no hay aumentos, es un ajuste a la inflación; bebidas azucaradas 3.3%, nada de que el refresco aumentó 10, 15, 20%, que no haya abusos y los combustibles, la Magna, Premium y el diésel, 3.3% que es inflación. En términos reales no hay aumento", dijo.

"En finanzas publicas también cerramos con buenos datos, la recaudación, a pesar de la pandemia ya es mayor en términos cuantitativos", agregó.

Por otra parte, dijo que en 2019 los ingresos del gobierno fueron de 4 billones 5 mil 57 millones de pesos y ahora se cierra en 2020 con 4 billones 87 mil 190 millones. Son 82 mil millones de pesos más que el año pasado.

La recaudación de impuestos pasó de 3 billones 197millones a 3 billones 321 millones, "en este caso son como 125 millones de pesos más", lanzó.

(Luis Ramos)