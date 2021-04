“Subir de peso es bien fácil, bajarlo cuesta mucho dinero"

En lo que va de la pandemia por el coronavirus, ya más de un año, Erika ha subido 10 kilos; no hace ejercicio, durante la semana la sopa es básica a la hora de comer, en los fines de semana los antojitos y entre semana una taza de café en el desayuno y cena acompañado de un pan, no puede faltar.

“Empecé a sentirme mal cuando me di cuenta que la ropa me queda muy apretada. Parezco retrato con la misma vestimenta para ir a la oficina, pero no me da tiempo de hacer ejercicio”, comentó.

Por ello, desde hace tres semanas acude con una nutrióloga, que ya había visto hace unos años. Cada consulta le cuesta 350 pesos y tiene que regirse a una dieta que incluye salmón, atún, filete y pollo. De preferencia leche de almendras y cereal de fibra. “La verdad es que no consumo tanto estos productos y en el súper no están tan económicos”.

“La verdad es que haciendo sumas sí es una buena cantidad la que uno se gasta, pero en ti está hacerlo si realmente quieres regresar a tu peso”, dijo.

Erika reconoció que los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo han influido en su aumento de peso. “Subir de peso es bien fácil, bajarlo cuesta dinero, esfuerzo, pero sobre todo voluntad”.

El confinamiento por el coronavirus ha hecho que modifiquemos nuestros hábitos de consumo de golpe. Algunos nos han hecho dejar de gastar en algunas cosas en específico y aumentar el gasto en otras.

A eso, hay que sumarle que el sedentarismo y la mala alimentación que en ocasiones podemos llevar en casa, pues a la hora de ver una película lo mismo comemos palomitas, frituras, bebemos refresco o aguas de sabor, y todo ello aumenta la posibilidad de sobrepeso.

Además, México destaca a nivel mundial como el décimo segundo país que más pasta consume, con 8.7 kilos per cápita al año, según Statista.

El consumo de ésta se ha incrementado considerablemente al ser uno de los elementos de fácil almacenamiento y larga duración que los hogares han preferido para cocinar en casa, de acuerdo con Nielsen Connect México.

KILOS ARRIBA

De acuerdo con el reporte “Actions & Interventions for weight loss” de Ipsos, líder en investigación de mercado, México se ubicó en el primer lugar de los países donde las personas han ganado más kilos durante la pandemia, con un promedio de 8.5 kilos por habitante, le sigue Arabia Saudita con 8; Argentina con 7.9 y Perú con 7.7; el promedio mundial es de 6.1 kilos.

Sin embargo:

50% hace ejercicio para bajar de peso

31% reduce la cantidad de comida que consume durante el día

68% reduce el consumo de azúcares

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el país de América Latina que tiene la mayor tasa de sobrepeso y obesidad entre su población. Aproximadamente, uno de cada tres adultos mexicanos padece esta enfermedad, lo cual ha desencadenado otros padecimientos, como la hipertensión y la diabetes.

QUE TE PAGUEN POR ADELGAZAR

¿Te imaginas que como parte de tu motivación para bajar de peso, te paguen? Pues desde el 2017 puedes deducir tus gastos por ir al nutriólogo.

Esta medida fue aprobada por la Secretaría de Hacienda como un incentivo para combatir el sobrepeso y la obesidad y el Servicio de Administración Tributaria devuelve los impuestos a los contribuyentes que deduzcan gastos en el nutriólogo.

El límite en este tipo de deducciones asciende a 15% de los ingresos anuales o cinco salarios mínimos anuales, el que resulte menor.

INVERSIÓN ¿SALUDABLE?

Para regresar o alcanzar tu peso ideal, no basta dejar los malos hábitos. En muchas ocasiones hay que invertir dinero suficiente en dietas, consultas, gimnasios, productos, etc.

Aunque en esta temporada las visitas al gimnasio están restringidas o limitadas, utiliza pluma y papel para sacar cálculos.

El costo de inscribirte a un gimnasio varía dependiendo la zona en la que te encuentres, y si requieres de servicios complementarios como entrenador, clases extras, hasta inyecciones que te ofrecen para bajar de peso.

Los gimnasios locales que están en tu colonia pueden cobrarte en promedio 500 pesos por mes, más otros 500 la anualidad. También existe la opción de pagar la visita que en promedio cuesta 30 pesos, pero si sacas cuentas, termina siendo más cara esa modalidad de pago.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

Si bien la dieta, las visitas al nutriólogo y la ingesta de productos para bajar de peso pueden promover un inicio rápido, te va a salir no tan económico, pero también hay formas de ahorrar dinero al mismo tiempo que te deshaces de esos kilos no saludables.

· Come porciones más pequeñas significa que no tienes que comprar tanta comida

· No compres refresco. Ahorras y es más saludable

· Haz la lista del súper, así comprarás solo lo que te hace falta y no lo que se te ocurra

· Haz una competencia familiar y fijen una meta de pérdida de peso. Todos saldrán ganando





CJ