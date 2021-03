¿Soltarán "un tigre" en la Convención Nacional Bancaria?

Este jueves y viernes se realizará la edición 84 de la Convención Bancaria, según indicó la Asociación de Bancos de México (ABM) donde asistirá el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esta ocasión la convención se realizará en el Club Banqueros en la Ciudad de México y donde estarán presentes los actores más importantes en el sistema financiero, la cual se podrá seguir de forma virtual.

Puedes leer: ¿Quién es Daniel Becker, el nuevo presidente de la ABM?

Cabe mencionar que en 2018, durante la octogésima primera convención de dicho gremio, celebrada el en Acapulco, estuvieron como invitados los aspirantes a la Presidencia de la República, en vísperas de las elecciones del 1 julio y a donde acudió el entonces candidato de la coalición ''Juntos Haremos Historia'', López Obrador.

En aquella ocasión en su participación, López Obrador afirmó que, si hubiera fraude electoral en los comicios, se "soltará el tigre y no será él quien lo amarre".

"Después del 1 de julio, yo me voy a Palacio Nacional o a Palenque, Chiapas. Si se atreven a un fraude, me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar el tigre. Quien suelte el tigre, que lo amarre. Yo no voy a estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro", fueron las palabras del candidato de Morena a la presidencia en la convención.

En su intervención, el ahora presidente dijo que en un eventual gobierno suyo "no se afectaría a la banca en nada" y, en cambio, planteó ampliar los servicios bancarios a alrededor de mil municipios, donde no tienen.

Además, López Obrador agregó que respetaría la autonomía del Banco de México y, "de manera muy específica", declaró que es partidario de mantener los equilibrios macroeconómicos.

Tras la declaración del soltar al tigre, el político tabasqueño aseguró que su comentario fue sacado de contexto ya que nunca he sido partidario de la violencia.

"No es un señalamiento de mala fe. Di a conocer este asunto de que los que hacen el fraude sueltan al tigre y luego nos piden que nosotros amarremos el tigre, dimos a conocer eso, y ojalá que se leyera bien. Entonces, se han dedicado a malinterpretar lo que dije y difundirlo pero en cadena nacional, también para asustar a la gente", López Obrador.

¿Qué significa y de dónde viene la frase del tigre que hace unos días pronunció @lopezobrador_ ?



Acá una explicación~> La clase de historia que AMLO nos dio con su frase del tigre https://t.co/Fg3pVKefPy#SiMeDicenNoVengo #MorenaVsPRIAN — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) March 14, 2018

ENCUENTRO DE BANQUEROS

Para la edición 84 de la Convención Bancaria, el tema de este año será ''La banca como impulsor del crecimiento económico en 2021''.

Para la sesión inaugural de este jueves estará presente Juan Pablo Graf, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda; Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México y Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda.

A la clausura asistirá el presidente López Obrador, que hace dos convenciones amenazó con ''soltar al tigre'', quien dará un discurso a donde se espera la asistencia de 70 personas del sector financiero.

En 2019, cuando López Obrador ya era mandatario solicitó a Luis Niño de Ribera titular de la ABM y a los banqueros reducir las comisiones que cobran a los clientes, bajar los costos para el envío de remesas y hacer los servicios financieros más accesibles a toda la población.

En el marco de la convención también se dará el relevó de Niño de Ribera, quien dejará el cargo para en manos de Daniel Becker, director general de Banca Mifel, quien estará al frente de la ABM para el periodo 2021-2023.





kach