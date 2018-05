ASÍ LO ANUNCIARON

Sólo jugaron con nuestros sentimientos, se quedan los Totis

Así respondió la empresa ante los rumores de que cerraría sus fábricas

REDACCIÓN 01/05/2018 11:16 a.m.

Luego de las serie de rumores que aseguraban que la empresa de frituras Totis cerró su fábrica en Chiapas debido a que está en bancarrota, y que ya no se produciría más el producto, la compañía desmintió que se vayan a ir del mercado.

Con motivo del Día del Niño la empresa subió a sus redes sociales un mensaje donde felicitaban a los niños de México, según detalla Publimetro.

"Porque seguimos siendo niños, gracias por estar a nuestro lado. #FelizDíaDelNiño 2018, ¿vamos planeando 2019?", escribió la empresa.

Luego de la publicación, cientos de usuarios de las redes sociales pidieron a la marca que aclarara si dejará de producirse en el país, a los que esta contestó: "Aquí seguiremos mucho tiempo":

"No me voy, esas piñatas no se rellenarán solas", escribió la marca.

Sin embargo, la marca no aclaró si efectivamente cerrará su fábrica en Chiapas.

Tras la aclaración cientos de usuarios celebraron que podrán seguir de este producto por muchos años más.

