Sólo 25% de jóvenes con afore se pensionarán, alertan

Pese a que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que al cierre de 2019, los recursos administrados de los trabajadores crecieron 20% respecto al cierre de 2018, pasando de 3.3 billones de pesos a cerca de 4 billones de pesos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que dirige Gustavo de Hoyos alertó que sólo el 25% de los trabajadores que cotizaron a partir de 1997, lo que le conocen como la “generación Afore”, se podrán pensionar.

“Apenas el 4% de la población mexicana; sin duda son cifras alarmantes y más aún si consideramos que el dinero que reciben los pensionados no es suficiente”, advirtió el dirigente patronal.

Por ello, insistió en que hace falta en el país realizar una reforma de pensiones que tenga como centro al trabajador porque bajo las reglas actuales sólo uno de cada cuatro de la “generación Afore” obtendrá pensión, dijo el presidente del organismo.

“Alarma que no todos recibirán pensión y en caso de tenerla no es seguro que el dinero que se les dé sea suficiente para tener una vejez digna. En los últimos años hubo varias reformas de pensiones que se hicieron con la finalidad de salvar el presupuesto, pero no tuvieron como centro al trabajador”, lamentó.

En su mensaje semanal, Coparmex expuso que el monto que recibe una persona de pensión como porcentaje del último sueldo que tuvo es de entre 20% y 30%.

La tasa de reemplazo es de las más bajas entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Ello refleja varias cosas, entre ellas el que hay un bajo nivel de ahorro para el retiro por parte de los mexicanos, porque la tasa de aportaciones es de 6.5% del salario, mientras que el estándar mundial es del doble o triple.

El otro problema es que hay una gran cantidad de trabajadores informales que no cotizan en el Seguro Social y ello les impide que al final de su vida laboral accedan a una pensión.

Suman casi 4 bdp recursos de: Consar

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que al cierre de 2019, los recursos administrados de los trabajadores crecieron 20% respecto al cierre de 2018, pasando de 3.3 billones de pesos a cerca de 4 billones de pesos, lo que equivale al 16.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La Comisión Nacional indicó que tan sólo en 2019, los rendimientos generados por las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore) ascendieron a 486 mil 257 millones de pesos, lo que se compara favorablemente con el billón 420 mil 734 millones de pesos obtenidos en toda la historia previa del sistema.

Al enumerar logros y desafíos para 2020, la Consar citó que uno de los objetivos de esta administración es disminuir las comisiones que cobran las Afores, hasta alcanzar niveles competitivos internacionalmente en 2024.

Para ello, la Junta de Gobierno de la Comisión emitió en agosto de 2019 un acuerdo en el cual estableció las políticas y criterios que guiarán la autorización de las comisiones.

Dijo que el promedio simple de las comisiones autorizadas para 2020 es de 0.922 por ciento y de 0.908 por ciento en promedio ponderado, lo cual representa la disminución más fuerte en los últimos seis años, mientras que las comisiones de todas las Administradoras están por debajo de uno por ciento.

Informó también que en 2019 el modelo de inversión de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores) se modificó a un esquema de Fondos Generacionales.

Bajo este esquema, explicó, los recursos de los trabajadores son asignados a la Siefore asociada a su fecha de nacimiento y son mantenidos en ésta durante toda la vida laboral del trabajador hasta el momento de su retiro.

Con este modelo, las pensiones de las futuras generaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro se incrementarán hasta en 14 por ciento.

Respecto al Ahorro Voluntario, la Consar expuso que en 2019 se superó la cifra de 92 mil millones de pesos, lo que representa un incremento con respecto al año anterior de 31.3 por ciento en términos reales.

Indicó que hasta la fecha, los puntos de recepción de ahorro voluntario se incrementaron a 16 mil al cierre de 2019, de manera que los trabajadores pueden ahorrar en farmacias, misceláneas, tiendas de abarrotes, papelerías, tiendas de conveniencia, supermercados, Telecom y en sucursales del Banco del Bienestar.

Asimismo, la Consar apuntó que los mexicanos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos pueden ahorrar para su retiro a través de nuevos esquemas de transferencias financieras.

Por otra parte, la Comisión Nacional indicó que al cierre de 2019, 23 millones de mexicanos cuentan ya con su expediente de identificación electrónico en el SAR, que incluye elementos biométricos.

La Consar recordó que aún se encuentra en proceso de aprobación por parte del Congreso de la Unión la Iniciativa de Modificaciones a la Ley del SAR, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca lograr una mejor composición de los portafolios de inversión de las Afores para obtener mejores rendimientos, que se traduzcan en mejores pensiones.