"Solicité una tarjeta de crédito hace 10 años y hoy debo más de 140 mil dólares"

Una mujer identificada residente en Vigo (Galicia, España) contrató una tarjeta de crédito hace 10 años y ahora no puede escapar a la 'bola de nieve' de deudas de más de 140,000 dólares.

Hace ya una década un representante de Citibank visitó la oficina de la mujer y les ofreció a los empleados una tarjeta bancaria sin gastos de renovación para "hacer frente a imprevistos y compras". "No lees la letra pequeña y piensas: si me viene un imprevisto puedo pagar poco a poco", confesó la mujer, que aceptó la oferta.

La tarjeta se reconvirtió en una de tipo 'revolving' del banco Wizink con un límite de gastos de 6.000 euros (unos 6.790 dólares) y una cuota mensual de 60 euros (67 dólares), pero después de un tiempo la mujer, que ya no podía pagar la cuota anterior, la bajó a 18 euros (20 dólares).

"Como no terminaba de pagar, pedía otro préstamo para cubrir el anterior, y así vi que nunca acababa de saldar la deuda que iba subiendo. Ahora tengo un agujero de unos 147.000 dólares", explicó. "Estás pagando y pagando. No te baja la deuda, porque solo pagas intereses", se lamentó.

Ante la imposibilidad de pagar la deuda pendiente, la joven pidió 31 préstamos rápidos en 16 entidades financieras. "Me metí en una bola y estoy en quiebra. Yo usaba la tarjeta simplemente para vivir, para pagar la comida, la ropa", relató.

En 2019, cuando la mujer dejó de pagar a las empresas financieras, las deudas la bombardearon con renovado vigor con decenas de llamadas telefónicas al día. "De ocho de la mañana a diez de la noche me llamaban continuamente y me presionaban. En un día llegué a tener 75 llamadas. Ellos no atienden a razones y te presionan para que pagues", afirmó.

¿Conviene pagar una deuda con otra?

Existe un tabú que dice que pagar una deuda con otra es malo; que es como destapar un hoyo para tapar otro. Pero en realidad, pocas personas tienen la sensibilidad financiera para reconocer que pagar una deuda cara con una más barata es una estrategia no sólo atinada, sino brillante.

De acuerdo con Prestadero.com entre mejor historial crediticio tengas, y entre mayor sea tu capacidad de pago (ingreso "libre" para hacer frente al crédito, neto de gastos y otros compromisos crediticios), mejores condiciones de refinanciamiento obtendrás. Por el contrario, si tienes cuentas vencidas y quieres pagar deuda con deuda seguramente te será imposible. Paradójicamente, el mejor momento para refinanciar tus deudas es cuando aparentemente no lo necesitas, pues tienes holgura para seguir pagando tus créditos.

Entonces, ¿conviene pagar deuda con deuda? Sí, siempre y cuando, claro, las condiciones de la nueva deuda sean mejores a la primera. Y como resulta que en México las tasas de créditos actuales (como tarjetas de créditos) son muy elevadas, es prácticamente un hecho que, si estás en una posición de fortaleza, podrás refinanciar tus créditos caros actuales con otras opciones en el mercado. Así es que, si no eres totalero con tus tarjetas de crédito (si pagas mínimos o dejas saldos que generen interés), pero siempre has pagado puntualmente, aprovecha para pagar deuda con deuda para ahorrarte una buena lana.

¿Cuánto tardan en desaparecer tus deudas?

El 81% de los mexicanos adeuda menos de 10 mil pesos en su historial crediticio, el 18% tiene una deuda de 10 a 100 mil pesos, y sólo el 1% debe más de 100 mil pesos, según un sondeo realizado por la comparadora de servicios financieros Coru.com y la empresa de estudios de mercado Brad.Feebbo en octubre 2017.

Si una persona solicita algún préstamo, crédito, tarjeta de crédito o servicio de postpago (como telefonía celular o televisión de paga), queda registro del monto del adeudo, y el comportamiento de pago en el historial crediticio que concentran las Sociedades de Información Crediticia (SIC).

Si adquieres alguna deuda, debes estar consciente del compromiso que implica, ya que en caso de no pagar en tiempo y forma, la calificación en tu historial crediticio se verá afectada y con ello perderás la oportunidad de solicitar mejores productos financieros, de acuerdo con Coru.com.

