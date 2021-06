Solicitar crédito: ¿Cuál es la edad mínima para solicitar uno?

Para algunas entidades bancarias la edad mínima para solicitar un crédito o préstamo puede variar según sus políticas. La mayoría de los bancos coinciden en que sus solicitantes deben tener al menos 18 años cumplidos.

Mientras que los que otorgan créditos hipotecarios suelen exigir la edad obligatoria de 25 años porque consideran que una persona más joven podría no tener garantías de la devolución contratada.

De acuerdo con los expertos en finanzas de Resuelve tu Deuda, solicitar un crédito o préstamo cuando eres demasiado joven puede ser un problema si no tienes seguridad de dinero o estabilidad económica para liquidarlo. Pero también sucede que cuando requieres un préstamo más adulto podrían denegarlo si rebasas cierto número de años.

Por lo tanto, la edad perfecta no existe, lo que sí existe es la necesidad de tener una documentación en regla.

Documentación necesaria

La documentación o los requisitos a cumplir para otorgar el crédito o préstamo puede variar dependiendo del banco o la entidad financiera en la que lo solicites, por estas razones enlistamos los requerimientos más comunes al pedir un préstamo y la edad mínima y máxima establecida por éstos.

1) Recibos de nómina

Para todo préstamo debes comprobar ingresos estables. En préstamos personales y tarjetas de crédito te solicitan tus recibos de nómina de tres meses anteriores. Mientras que los créditos automotrices e hipotecarios en general piden que lleves un año de antigüedad en tu actual trabajo, por lo que es necesario comprobarlo.

Tus ingresos mensuales pueden variar según el crédito que requieras, pero rondan de los 5 mil pesos hasta los 15 mil pesos. Arriba de esas cantidades podrán aprobar dicho servicio.

2) Buen historial o score

Cuando solicitas tu primer préstamo puede que no tengas historial crediticio y que por esas razones no te otorguen ningún tipo de producto crediticio. Por estas razones debes hacer un score antes. Existen tarjetas para universitarios que reportan a Buró, también los planes telefónicos califican tu comportamiento como buen o mal deudor.

Si ya tienes más de una tarjeta de crédito, lo que realmente verifican las entidades bancarias es tu comportamiento con tus deudas. Es decir si no cuentas con atrasos o si siempre has pagado a tiempo. Un buen score en el Buró se deriva de tus movimientos en tu historial, cuántos créditos has solicitado, en qué momento los pagaste, etc.

3) Nacionalidad mexicana

Algunos bancos mexicanos solicitan que el sujeto a préstamo sea mexicano; o bien que se pueda acreditar la residencia legal en el país. Esto lo solicitan por seguridad, debido a que se puede presentar un fraude de una persona externa al país o que solo esté temporalmente en nuestro territorio.

4) Edad

La edad es variable dependiendo del crédito o préstamo que solicites. En caso de ser un préstamo personal o una tarjeta de crédito la edad puede variar desde una mínima de 18 años hasta una máxima de 69 años.

Mientras que cuando quieres un crédito de auto o casa, la edad puede cambiar según el banco pero en su mayoría coinciden que deben ser personas con un historial crediticio que avale su capacidad de pago. Por estas razones las entidades tienen una edad mínima de 25 años y una máxima de 70 años en caso de que quieras adquirir cualquiera de los dos productos mencionados.

5) Documentación física o digital

Una vez que hayas cumplido con dichos requerimientos, debes otorgarle todos los papeles a tu banco o financiera a la que le solicites, una copia física o digital te facilitará el proceso de ejecución. No olvides tener a la mano algunos documentos oficiales como la identificación (INE), curp, comprobante de domicilio, etc.

Ahora que conocemos los requisitos necesarios para adquirir cualquiera de estos servicios, toma en cuenta el momento en el que se encuentra tu vida financiera y evalúa si tienes los recursos necesarios para comprometerte con un producto de crédito.

¿Cuál es la edad perfecta para obtener un crédito?

Ni tan joven, ni tan viejo. La edad perfecta para solicitar tu primera tarjeta de crédito o un préstamo personal puede ser a los 20 años, lo más recomendable primero es tener cierta solvencia económica para que puedas costear estos productos y tener un buen Buró.

En cuanto a créditos automotrices, hipotecarios y empresariales: la edad mínima es de 25 años en adelante. Para ese entonces ya habrás creado un score considerable y podrás solicitar un préstamo para una casa o auto. Lo recomendable es tener una vida financiera estable; sin deudas e ingresos continuos para que sea otorgado tu financiamiento.