Sin plan de reactivación, 1.5 millones de empleos en riesgo por covid

Si no hay un programa de reactivación, la economía nacional no sólo se podría contraer hasta 5.7% en el año, sino que se perderían hasta 900 mil empleos formales y la cifra podría aumentar a un millón y medio si se cuentan los del sector informal, advierte José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al 29 de febrero había un total de 20 millones 613 mil 536 puestos de trabajo formales registrados, por lo que los empleos que se perderían representan el 4.3% del total.

Apuntó que el país va a caer en una profunda recesión tras este mes de cuarentena.

A su vez, Salomón Chertorivski, quien fue secretario de Salud y es economista de formación, indicó que si bien el gobierno de México ya estableció las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria por covid-19, es urgente que también haya una intervención económica del Estado porque habrá una profunda recesión y se tendrá que aumentar la deuda para salir adelante. Y dijo que para poder solventar las necesidades se requerirán no menos de 5 puntos del Producto Interno Bruto.

“Con las medidas que tome o deje de tomar el gobierno federal, nos estamos jugando la siguiente generación en lo económico”, dijo el ex servidor público.

La población mexicana estará en sus hogares hasta el 30 de abril con el fin de disminuir el número de contagios por coronavirus y esta parálisis de las actividades no sustanciales tendrá un impacto en el ya debilitado sistema económico del país, dijeron.

Un reporte emitido hoy por Integralia Consultores estima que la economía mexicana se podría contraer entre -2% y -7%, a lo que se suma un elevado nivel de incertidumbre sobre el tiempo que tomaría la recuperación.

Estima que la recesión de 2020 será más severa que la de 2008, quizás un poco más corta respecto al tiempo, pero más profunda y con rebote debido a varios factores: la economía se encontraba frágil después de un año con números negativos, la rigidez de la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, la baja confianza empresarial, la poca experiencia del equipo del gobierno y la respuesta titubeante de las autoridades hasta ahora.

Salomón Chertorivski indicó que 2020 va a ser un año malo en materia económica y destacó que las medidas que tomen las autoridades para paliar los efectos en este rubro, tendrán un gran alcance a largo plazo.

“No estamos hablando de si va a haber o no recesión, es más, no estamos hablando ni siquiera de si el 2020 va a ser malo, eso ya es un hecho. Con las medidas que tome o deje de tomar el gobierno federal, nos estamos jugando la siguiente generación en lo económico, así de drástico”, señaló.

El ex secretario de Salud dijo que el golpe a la economía será fuerte “porque nos agarra en un muy mal momento al país, un año en donde se desincentivó la inversión por completo junto con el menor precio del barril de la mezcla mexicana y del petróleo en general, sin margen realmente presupuestal. Tiene que haber una intervención masiva. Tenemos que borrarnos de la cabeza esta cosa del superávit primario, vamos a tener que endeudarnos y hay que hacerlo rápido, con responsabilidad y ese dinero aplicarlo con eficiencia y transparencia”.

En su opinión, México tendrá que endeudarse y estima que para poder solventar las necesidades se requerían no menos de 5 puntos del Producto Interno Bruto.

“Si no se inyecta, más bien lo que vamos a ver es pobreza y hambre, se va a agravar. En efecto, son millones de mexicanos que viven todos los días de lo que trabajan, por eso en paralelo al anuncio del mes de suspensión de labores no esenciales, tendría que estar acompañado el programa de inyección de recursos para un ingreso básico para la gente que no va a estar percibiendo recursos”, alertó Chertorivski.

No alcanzan los recursos

Para José Luis de la Cruz Gallegos, si la epidemia no se puede superar rápidamente en un mes, es decir, si el 1 de mayo no podemos empezar a regresar a la actividad productiva normal, los efectos van a ser profundos y prolongados.

De la Cruz Gallegos dijo que no habrá una rápida recuperación, ya que debido a la emergencia por coronavirus habrá cambios importantes a nivel productivo. Estimó que los cuatro trimestres de 2020 van a ser negativos y que la recuperación va a comenzar en el primer trimestre del 2021.

Sin embargo, prevé que será hasta el segundo semestre de 2021 cuando México podrá alcanzar el nivel económico que tenía al cierre de 2019. Detalló que los más afectados serán los sectores que ya estaban mal desde hace algún tiempo, como el de la construcción, servicios de transformación como el automotriz, aeronáutica, parte de la industria química, los que están asociados al textil y servicios de ventas.

Para hacer frente a la crisis, De la Cruz Gallegos indicó que lo primero que se debe hacer es reconocer el impacto que tendrá esta emergencia por el covid-19 para la economía, la segunda medida es admitir que los recursos con los que se cuentan actualmente no le alcanzan al gobierno.

“Se va a tener que aplicar un programa de reactivación, no nada más que el gobierno participe, también el Banco de México, la Banca de Desarrollo y el sector privado, y para esto se necesita una alianza un acuerdo que de momento todavía no se está gestando. Entre más se tarde eso, las consecuencias van a ser más delicadas”, enfatizó.

En el reporte de Integralia Consultores de indica que la recuperación podría ser con caída y recuperación lenta o con caída seguida de un estancamiento, con una mediana de crecimiento para 2021 de 1.7%.