"Sin citas en el SAT y sin dinero para sortear la crisis"

Desde hace más de un año ha existido un problema sistémico en la obtención de citas ante el SAT por parte de los contribuyentes. Las citas son escasas, incluso llegando al grado de generar la venta ilegal de éstas.

Las citas son indispensables para trámites muy específicos, pero tienen consecuencias importantes para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, como son: la obtención de e-firma; cualquier cambio al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y para la presentación de declaraciones, entre otros. La falta de citas puede convertirse en un impedimento para la operación de un negocio -por ejemplo, la inscripción de empresas de nueva creación, facturación y timbrado de nómina, así como derivar en incumplimientos de normas formales que ameritan la imposición de multas e incluso en que, si no se presentan ciertos avisos, una operación tenga diverso tratamiento fiscal (por ejemplo, el caso de fusión).

Devolución de impuestos

De acuerdo con una encuesta elaborada por la Coparmex:

-46 por ciento de los consultados a nivel nacional han encontrado dificultades para obtener la devolución de sus saldos a favor

-12 por ciento no lo han tenido

-42 por ciento no lo han solicitado

Además:

-Al 68 por ciento no le han devuelto lo que ha solicitado

-El 32 por ciento de quienes sí le han devuelto sus saldos a favor señalaron que el proceso duró de 1 a 3 meses

-30 por ciento dijo que el SAT tardó más de 3 meses

-26% no le han regresado sus saldos a favor

Frente a la crisis económica y de empleo, agravada por la emergencia sanitaria, hacer las devoluciones correspondientes y apegadas a la ley otorgará liquidez a las empresas y evitará un eventual cese de operaciones, de acuerdo con organizaciones.

Bola de nieve

Hace justamente un año que Javier está a la espera de $23 mil pesos, que "bien me caerían en esta temporada".

Javier presentó su declaración anual y según su contador tendría saldo a favor gracias a deducciones. Él trabajaba hasta hace un par de semanas como gerente en un hotel en Cancún.

"El contador me hizo un cálculo de esa cantidad (los $23 mil) pero dijo que el SAT notificó que no habían pagado los impuestos uno de los patrones que tuve en el 2019. Entonces se hizo la devolución manual pero salió que no se iba a devolver el dinero porque un patrón no había pagado los impuestos", dijo.

Javier contó que su contador ha hecho como cinco veces la declaración y la respuesta sigue siendo la misma, y es un asunto que "sigue estancado". "No hay citas, no puedo arreglar este asunto y pues no sé que vaya a pasar, este asunto de la falta de citas es un problema y genera mucha incertidumbre porque para que el cobro de los impuestos sí son muy rigurosos pero a la hora de dar soluciones son un caso".

Por cuestiones de trabajo Javier se fue, hace una semana, a República Dominicana. Se fue con ese pendiente y está a la espera que ahora su hermana, a través del contador pueda resolverlo.

Pero el caso de Javier es uno de cientos.

Desde hace varios meses, Daniel, su contador y su par de amigos y ahora socios buscan una cita por internet con el SAT para dar de alta un negocio en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pero hasta la fecha no lo han conseguido.

“Somos emprendedores, queremos habilitar una empresa de servicios de mensajería. Emprender en México no solo es costoso, sino muy tardado. Es mucha burocracia, hemos puesto nuestros ahorros y nuestras ganas, pero el SAT no nos ha dejado avanzar, para nosotros es fundamental estar dados de alta, pero si cita poco podemos avanzar", dijo.

Dificultades

La encuesta de Coparmex mostró que el 46% de los consultados ha tenido dificultades para obtener la devolución de saldos a favor. Además el 68% refirió que el SAT no le ha devuelto en lo que va del año lo que ha solicitado.

A pesar de ello, el SAT dijo que de enero a julio de este año se devolvieron 395,702 millones de pesos en contribuciones tributarias, lo que representó un incremento de 173,813 millones, es decir 58% real o 19% y 3.0% más respecto al mismo periodo de 2018, 2019 y 2020, respectivamente.

“Las solicitudes de devolución se atienden en tiempo y forma, de lo contrario el fisco pagaría intereses; el servidor público que ocasione un rezago injustificado deberá pagar estos intereses con sus recursos propios; por ello, ningún servidor público tiene incentivos para retrasar una devolución indebidamente", de acuerdo con la autoridad fiscal.













cj