Sin certeza para venta de uniformes: "El ingreso se detuvo por completo"

La venta de uniformes es una de las áreas más afectadas tras la pandemia de la covid-19, debido a que no se tiene una certeza sobre el semáforo epidemiológico a nivel nacional ni las medidas que tomarán las escuelas.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), "no hay ninguna claridad al respecto, porque es un poco incierto el hecho de si el 100% de las escuelas en agosto van a regresar de forma presencial. Prácticamente se han perdido dos años de venta de uniformes y las fábricas no pueden sobrevivir sino se vende absolutamente nada".

"La situación es sumamente complicada"

A casi año y medio del inicio de la pandemia, "la situación es sumamente complicada", afirma Susy, quien junto con su esposo tienen una empresa familiar dedicada a la confección de uniformes escolares.

"El ingreso se detuvo por completo todo el año pasado, al ser las clases en línea no hubo ningún pedido, porque obviamente a los niños no se les pidió usar el uniforme", comenta.

Antes de la pandemia, el esposo de Susy contrataba de forma temporal (seis meses) a dos personas, más las costureras que hacen la maquila, y pues "obvio ellos tampoco tuvieron empleo".

Cada costurera a su vez empleaba a dos o tres personas para cumplir con sus fechas y "así se nos fue la cadena".

Ahora, en este año "ya afortunadamente hubo un pedido, y están por confirmar otro, pero son muy pequeños debido a que aún es incierto si los niños regresan a clases o no, entonces pues tampoco se contrató a nadie y las costureras también están solas, solo apoyadas (como es nuestro caso) por su misma familia".

Sacrificar costo por clientes

Otro punto importante es que "mi esposo mantuvo los precios para poder seguir con los clientes, pero todos los insumos (telas, hilos, cierres, etc) subieron mucho de precio, entonces el margen de ganancia se redujo considerablemente, pero de lo contrario, al ser una empresa muy pequeña no puedes competir con los grandes maquiladores".

Susy explica, "lo que pasa es que son clientes fijos, y se trabaja bajo pedido, entonces si se busca a los clientes pero más para concretar un pedido que para ofrecer los servicios, pues ahorita y durante todo el ciclo estuvieron trabajando a distancia la mayoría. Ahora, en el caso de las escuelas de gobierno es más complicado, pues por ejemplo una de las costureras con las que trabajamos fábrica para escuela de gobierno y no hay ni un indicio del regreso a clases, ellos están peor, porque no le avisan a sus proveedores".

En cuanto al semáforo epidemiológico, que será el indicador para el regreso o no a clases a finales de agosto, dice: "es total incertidumbre porque si bien el semáforo se supone que permitiría saber si se regresa o no a clases, la SEP dio libertad (o se lavó las manos) a cada escuela de regresar o no, entonces no es posible determinar, porque las escuelas están preguntando a los papás con encuestas, al menos con las que trabajamos, y en base a eso es que se decide si se regresa o no y hasta ahorita obviamente no hay certidumbre total".

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR), ha reconocido que la vent de uniformes y zapatos depende del retorno físico de los alumnos a los planteles educativos, "ahí sí tenemos una afectación grave".