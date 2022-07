Si te llega esta tarjeta de crédito de BBVA, Banamex o Santander, ni la abras

Seguramente te has encontrado en la situación de recibir una tarjeta de crédito que no solicitaste. Las tarjetas de crédito son uno de los productos financieros más utilizados, por lo que las instituciones bancarias, en ocasiones, faltan a la ley, al generar y enviar, tarjetas de crédito a usuarios que no las solicitaron.

Esto, aunque podría parecer una buena idea para algunos, puede no serlo. Ya que podría ocasionar problemas como:

-Robo de identidad

-Mala calificación en tu historial crediticio

-Endeudamientos

Tarjetas de crédito no solicitadas

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, establece que "las entidades sólo podrán emitir y entregar tarjetas asociadas a nuevos créditos, previa solicitud del cliente".

Esto quiere decir que si una entidad financiera te hizo llegar una tarjeta de crédito nueva, sin tu autorización, está incumpliendo lo establecido en la ley, por lo que se puede hacer acreedor a una sanción.

Es por ello que, si recibes una tarjeta que no solicitaste, la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) recomienda:

-Comunicate de manera inmediata con la institución bancaria.

-Cancela la tarjeta y explica el motivo del porqué lo haces, en este caso, por no haberla solicitado.

-Puedes presentar una queja ante la Condusef.

*La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, sugiere consultar el Reporte de Crédito Especial, en alguna de las Sociedades de Información Crediticia (SIC) de México. Hay dos:

Los bancos que más reclamaciones tienen por tarjetas de crédito solicitadas

La Condusef informó a La Silla acerca del comparativo entre 2021 y 2022 en la emisión de tarjeta de crédito sin solicitud:

¿Es recomendable usar una tarjeta de crédito que no solicitaste?

Si has recibido una tarjeta que no tramitaste con la entidad bancaria y estás pensando usarla, te dejamos estos puntos a considerar antes de aceptarla.

1.-Fraude

Considera la posibilidad que esa tarjeta se generó utilizando tus datos personales, sin haberlo solicitado. Por lo que existe un riesgo, de ser víctima de fraude o robo de identidad.

2.-Analiza las características de la tarjeta

. Recuerda que, como cualquier otro producto financiero, debes conocer sus características. ¿Tiene anualidad? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿El CAT? Entre otros elementos a considerar, para saber si se ajusta a tus necesidades.

3.-No es dinero extra

No debes olvidar que no se trata de dinero extra, la tarjeta de crédito la debes usar de acuerdo a tu capacidad de pago y realizar siempre un presupuesto. De lo contrario, corres el riesgo de endeudarte.

cj