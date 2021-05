Si haces esto, te podría llegar muy caro tu próximo recibo de la luz

El desembolso en energía eléctrica es uno de los rubros de consumo cotidiano al cual las personas destinan más recursos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2013 del Inegi, el gasto promedio anual por hogar en electricidad fue de poco más de 2,400 pesos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aconseja que si detectas alguna irregularidad en el consumo registrado en tu recibo de luz primero revisa al interior de su hogar las conexiones, el número y tipo de focos que usas, las características de los electrodomésticos y, sobre todo, tus hábitos de uso de la electricidad cuando estás y cuando sales de casa.

Por medio de sus redes sociales, la CFE (Comisión Federal de Electricidad), ha emitido una serie de recomendaciones para que los usuarios ahorren dinero en su hogar durante esta temporada de calor:

-Ubica tu refrigerador lejos de las fuentes de calor: evita que éste quede justo a lado de tu estufa o ventanas que filtren los rayos del sol, ya que incentivará a un mayor consumo de energía.

-Aprovecha y seca al aire libre: es la época ideal para secar tu ropa al aire libre, aprovecha la luz del sol para evitar el uso del centrifugado o secadora de tu lavadora.

-Ajusta la temperatura de tus electrodomésticos: no olvides ajustar el rendimiento eléctrico de tus aparatos a modo verano, esto permitirá un mayor ahorro en refrigeradores, o calentadores de agua.

-No metas alimentos calientes a tu refrigerador: evita meter alimentos calientes a tu refrigerador, ya que lo forzarás a que enfríe lo que provoca un alto consumo eléctrico.

-Ajusta el brillo de tu televisor: con la llegada de más luz en tu hogar es momento de ajustar el brillo de tu televisión para reducir el consumo eléctrico.

-Mantén tus aparatos limpios: aplica en temporadas de calor o fr, mantén libre de suciedad o polvo tus aparatos para que puedan ventilarse con mayor eficiencia.

-Usa la cantidad necesaria de detergente: al momento de salvar usa la cantidad de detergente necesaria, esto ayudará a reducir el consumo de agua y electricidad al no pasarte de los ciclos de lavado para reducir la espuma.

CÓMO AHORRAR EN EL CONSUMO

-Desenchufar los aparatos. Dejar la televisión o el ordenador en stand by, mantener el cargador del móvil enchufado aunque el teléfono no esté conectado, tener la impresora encendida aunque no se use implica un consumo superfluo del 10% de la factura. Un televisor en stand by gasta el 15% de su consumo medio.

-Bajar la calefacción un grado. Una temperatura entre 19º y 21º permite mantener la sensación de confort en casa. Durante la noche, la horquilla idónea es 15º-17º. Cada grado más que se aumente la temperatura eleva un 7% el consumo y la factura.

-Instalar termostatos y programadores. Instalar válvulas para controlar la temperatura o programar la calefacción en determinadas franjas horarias puede reducir el consumo entre un 8% y un 13%.

Eliminar las bombillas incandescentes. Sustituir las bombillas incandescentes por lámparas de bajo consumo permite ahorrar hasta un 30% de energía (y euros).

Microondas en lugar de horno. El microondas gasta entre un 60% y 70% menos que el horno.

-Lavar con agua fría. El 80%-85% del consumo energético de una lavadora va destinado a calentar el agua.

-Electrodomésticos más eficientes. A la hora de renovar los electrodomésticos conviene fijarse en su etiqueta energética y elegir los más eficientes.

-Limpiar el refrigerador. Limpiar la parte trasera al menos una vez al año y descongelarlo siempre antes de que se forme una capa de hielo de 3 milímetros reduce hasta un 30% su gasto energético.

-Encajar bien puertas y ventanas. Mejorar el aislamiento de la casa y conseguir que puertas y ventanas cierren de forma hermética proporciona ahorros de hasta el 30%.

-Salvapantallas negro. Si no va a utilizar el ordenador durante periodos cortos de tiempo se puede ahorrar energía apagando la pantalla. Y si se deja con salvapantallas, el que menos gasta es el de color negro.









