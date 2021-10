"Sí es un gasto los $40 diarios, pero no tener seguro nos sale más caro"

Giovanni es repartidor de Uber y DiDi en la zona de Aragón. Él cuenta que se "conecta" alrededor de la 1 de la tarde, y, hasta que logre captar el número de viajes que puedan hacer redituable "el día".

En cuanto a la posibilidad de "estar asegurado", comenta: "En apariencia 40 pesos no es mucho, pero pues hay veces que no hay tantos viajes, y ya cuando haces la cuenta al mes pues es una lana, pero sin duda, es mejor tener seguro social, no tenerlo puede salir más caro, porque en caso de un accidente o una enfermedad pues no siempre es costeable".

Gastos de a poco

Los repartidores tienen varias salidas o gastos. Hay un pago que deben cubrir semanalente, por ser socios, de 29 pesos; adicional a ello, una porcentaje por cada viaje, en función de la distancia. "Por ejemplo, si hacemos una entrega en un radio de 6 kilómetros pagamos alredeor de 4 pesos; el gasto por gasolina que puede ser de entre 50 y 100 pesos diarios.

El ideal

Giovanni dice que sería "ideal" que la afiliación funcionara como en los otros trabajos. "El patrón paga una parte y el trabajador otra, o simplemente que ellos hicieran el trámite, porque de cierta forma pues no nos sentimos tan respaldados por la empresa, pero pues ya es una ganancia que se dé esta posibilidad, de tener seguro".



"A mi sí me viene bien este acuerdo, porque las personas que rentamos podemos generar para sacar un crédito, si tienes familia o uno mismo si tenemos un accidente pues nos cubre el seguro", dice.

El repartidor reconoce: "Es más el beneficio que el perjuicio económico". "En esta actividad es mucho el riesgo de un accidente, entonces pues tener seguro o la garantía de que cualquier cosa pueder solicitar atención hace una diferencia".

Seguro, el respaldo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmó un convenio con las plataformas digitales de servicios de transporte de pasajeros y distribución de alimentos Beat, DiDi, Rappi y Uber para que se puedan inscribir al seguro social.

El IMSS busca promover la participación de estos empleados en la prueba piloto para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de personas trabajadoras independientes.

Bajo el esquema de la prueba piloto, los conductores y repartidores tendrán acceso a los cinco seguros del Régimen Obligatorio del Seguro Social (Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y Guarderías y Prestaciones Sociales) y podrán registrar a sus beneficiarios legales, tales como cónyuges, padres e hijos.

Las aportaciones que tienen que hacer los inscritos varía, pero el IMSS asegura que los usuarios que deseen inscribirse pueden hacerlo "a partir de una aportación menor a 40 pesos diarios". Los inscritos además pueden contar con beneficiarios que recibirán las prestaciones de la cobertura.

El Régimen Obligatorio de Personas Trabajadoras Independientes permite a sus inscritos tener las siguientes coberturas:

-Seguro de Enfermedades y Maternidad

-Seguro de Riesgos de Trabajo

-Seguro de Invalidez y Vida

-Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

-Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales

Esencialmente los inscritos tendrán cobertura en lo que tiene que ver con asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. También incluye hospitalización y ayuda en especie por seis meses para lactancia. En cuanto a riesgos de trabajo se cubren los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales así como el pago de incapacidades; no obstante los registrados y sus beneficiarios no pueden recibir prestaciones asociadas a algunas enfermedades y padecimientos durante algún lapso de tiempo después de la inscripción.





