Si eres freelance, estas son las obligaciones fiscales que debes cumplir

En estos casos, lo que va a suceder es que el SAT va a dejar con las obligaciones que realmente tendrá. Una persona que trabajó como freelance ya no tendrá por qué estar haciendo las otras obligaciones. Si el trabajador no da aviso y no cambia su estatus, lo que va a suceder es que seguirá con esas obligaciones y, como no las está cumpliendo de acuerdo con su actividad, puede derivar en un problema”, dijo Simón Díaz.