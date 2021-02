SHCP no avalará créditos que pactó la IP con BID: AMLO

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), convocó a la sociedad en general a unirse a la conferencia nacional para la recuperación económica para discutir y acordar acciones en torno a la crisis económica que deriva de la pandemia de covid-19, luego de que BID Invest- brazo del Banco Interamericano de Desarrollo que conecta con la iniciativa privada y financia empresas y proyectos sostenibles- y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) anunciaran un programa de 3 mil millones de dólares en líneas de crédito para 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Sin embargo, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que para que el crédito del BID proceda es necesario el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Ese aval no podemos otorgarlo, porque no podemos endeudar el país, queremos rescatar primero a los más necesitados”, precisó AMLO.

“No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes, antes el poder económico y político eran lo mismo, se alimentaban y se nutrían mutuamente, ahora ya no, ahora el gobierno representa a todos”, indicó el presidente en la “mañanera”.

CONFERENCIA CCE

La videoconferencia del CCE se llevará a cabo a partir de este lunes 27 de abril y hasta el próximo miércoles a las 9 de la mañana y se realizarán 11 mesas de trabajo.

Al llamar a los connacionales a actuar "como un sólo mexicano" Salazar Lomelín, dijo -en un video subido en redes sociales- que, “conscientes de que los empresarios solo somos uno más de los agentes sociales de este país, buscamos una gran convocatoria que reúna académicos, trabajadores, obreros, organizaciones sociales, empresarios y que en una sola voz podamos encontrar no solamente una queja al problema, sino cómo lo resolvemos”.

ACUERDO BID-CMN

Se trata de un acuerdo que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las de México, a través de la modalidad de factoraje inverso, es decir, se entregaría a las empresas hasta 12 mil mdd (aproximadamente 290 mil millones de pesos) al año en facturas de 30 mil proveedores, luego de que el plan de reacitvación del gobierno federal se centrara en engrosar sus programas sociales, como el de Crédito a la Palabra, y descartara apoyos fiscales en torno a la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19.

El instrumento de factoraje inverso, explica BID en un comunicado, permite a las mipymes obtener una alternativa de financiamiento sencilla y a tasas muy atractivas, pues el producto crediticio es revolvente y con un plazo medio de 90 días.

Se detalla que las disposiciones se podrán hacer tanto en pesos mexicanos como en dólares de los Estados Unidos de América, dependiendo de la necesidad de cada firma.

BID Invest asegura que busca la expansión, aceleración y democratización del acceso al crédito para las mipymes que conforman las cadenas de valor de grandes empresas: existen aproximadamente 4.1 millones de pequeñas compañías en México que aportan el 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 78% del empleo en el país. Sin embargo, solamente un 23% obtiene financiamiento de la banca comercial y este menor acceso al crédito representa una de las principales limitantes para su expansión y supervivencia.

Por ello, se buscará la colaboración y apoyo de la banca comercial local, inversionistas internacionales y de la banca de desarrollo, para movilizar recursos adicionales con el objetivo de ampliar las líneas de factoraje inverso.

Los organismos que forman parte del CCE y que agrupan a las micro, pequeñas y medianas empresas, como Concamin, Canacintra, Coparmex, Concanaco Servytur, CNA, ANTAD, COMCE y Canaco CDMX han celebrado la concreción de este acuerdo que beneficiará a sus miembros mipymes.

Por su parte, Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía, explicó que es un crédito solicitado por un organismo empresarial ante el banco privado del BID. Hacienda tiene un asiento en ese organismo “y esa es la única relación”.

“Cualquier iniciativa que abone al entorno que estamos viviendo es bienvenida”, expone Márquez, y destaca que al momento hay 332 mil registros confirmados de pymes del censo para el bienestar para recibir los créditos del gobierno, esto es un avance de 33 por ciento.

No obstante, se resalta que los créditos anunciados por el CMN aunado al proyecto que lanzó Banorte el pasado 9 de marzo, que significa apoyar alrededor de 64 mil mipymes, suman 290 mil 230 millones de pesos; mientras los apoyos ofrecidos por el gobierno federal suman 25 mil mdp.

Recordar que dentro del contexto actual, la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) se unió a los apoyos al asignar de su fondo patrimonial, 15 millones de pesos en apoyo directo a sus socios pyme. A esto se suman los apoyos otorgados por Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (Antad) a sus 100 mil proveedores mipymes en pagos, continuidad de pedidos y factoraje y en el caso de Walmart con la condonación de renta a 11 mil unidades.

NO DAR CRÉDITOS, UNA VENTAJA: AMLO

Asimismo, López Obrador dijo este lunes que el no dar créditos a grandes empresas que puedan aumentar la deuda del país, resulta ser una ventaja para que la reactivación económica sea más eficiente una vez terminada la contingencia sanitaria.

“Nosotros no seguimos recetas del neoliberalismo por eso llevamos ventaja; antes lo primero que se hacía era pedir dinero, créditos, para rescatar a los de arriba y se les daba la espalda al pueblo, a los de abajo. Ahora es distinto, no se deja solos a los de arriba; solo que se escucha a todos, se atiende a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde”.

Al respecto, el presidente aseguró que “nunca jamás” se repetirá el Fobaproa -fideicomiso con el que la sociedad en general absorbió la deuda que acumulaban instituciones bancarias-, pues solicitar créditos para rescatar a “unos cuantos” era parte de la política neoliberal.

“¿Qué fue el Fobaproa? No solo fue un rescate financiero a los de arriba, no solo fue convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública que eso nunca jamás se va a repetir y aprovecho para decirle a los que están pensando en esos modelos que no vamos a ceder, aunque se enojen, se van a quedar esperando”, expuso AMLO.

Del Valle responde dudas

El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un malentendido sobre los créditos para mipymes acordados entre el BID Invest y el sector privado en México, porque este plan no incluye recursos del sector público, advirtió Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

"El presidente tuvo un malentendido... la Secretaría de Hacienda (SHCP) no está avalando en términos crediticios (este plan)", recalcó Del Valle, en conferencia telefónica.

"No hay aval crediticio alguno por parte de la Secretaría de Hacienda, no hay recursos del sector público, no se incrementa la deuda, es de operación privada", subrayó Del Valle.

El empresario Antonio del Valle compartió el comunicado de BID Invest y el CMN y dijo que con este programa se busca establecer líneas de factoraje inverso para mejorar la liquidez de las mipymes facilitando la cobranza.

Asimismo, el empresario resolvió dudas de los usuarios.

(diego joaquín)