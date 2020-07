Sexenio de AMLO será perdido si no implementa dos acciones, según BBVA

El sexenio podría perderse en el plano económico por la crisis de la pandemia de coronavirus y la recuperación del país será "tortuosa" y lenta, con severo impacto en el empleo debido a la desaparición de empresas y el daño ocurrido a la planta productiva, advirtió BBVA México.

En caso de que se mantenga la tendencia de baja inversión, con lo cual no alcanzaría los rangos de crecimiento que observó en años previos a la crisis de covid-19 en el mediano plazo, el sexenio podría darse por perdido, derivando en un impacto en las familias que se reflejará en un aumento en la pobreza, donde 10 a 16 millones de mexicanos podrían caer en esta situación.

"Dependerá de qué acciones tome el gobierno. Si seguimos en esta senda de baja inversión, debido a las señales de incertidumbre, si, me parece que perdido en el sentido de que el PIB por persona no se va a recuperar y será menor al que había antes del inicio del sexenio. Pero hay una oportunidad de que este no sea un sexenio perdido", dijo Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA.

De acuerdo con cifras de mayo de la Población No Económicamente Activa (PNEA) tuvo un incremento de más de 16.7 millones de personas mayores de 15 años con respecto al primer trimestre de 2020. Sin embargo, esta reducción de la fuerza laboral es transitoria y provocada por la paralización de la economía, que ha acumulado un total de 19.4 millones de personas que están disponibles para trabajar -pero que no cuentan con las condiciones para reanudar sus actividades o iniciar la búsqueda de empleo- 14 millones adicionales al volumen previo a la pandemia, de los cuales 9.5 millones se ubicaron ausentes de su trabajo, sin vínculo laboral y sin recibir pago alguno.

Por otro lado, 7.8 millones más entraron en situación de subocupación y el volumen de desocupados se mantuvo prácticamente constante en 2 millones de personas. Partiendo de lo anterior, el Informe "Situación México" señala que el impacto negativo de la pandemia sobre la actividad laboral ha alcanzado a 22.6 millones de personas mayores de 15 años.

Predicciones económicas

Al presentar el reporte "Situación México" correspondiente al tercer trimestre del año, Serrano, dijo que hasta el momento se espera una caída de la economía mexicana en 2020 de 10%, pero en el peor de los escenarios podría alcanzar hasta -12%.

Para 2021, la firma estima una recuperación de la economía mexicana a 3.7%.

Ante este escenario, la firma espera la pérdida de 1.37 millones de empleo al cierre del año, además de que la perspectiva del mercado laboral en el país también enfrentará una lenta recuperación que se prolongará hasta 2024.

Para revertir tendencia

En ese sentido, dijo que tendrían que ocurrir dos cuestiones para que no se pierda el crecimiento del país. En primer lugar, cambiar el clima para atraer inversión, ante la oportunidad que representa el T-MEC y la pérdida de mercado que vive actualmente China.

En segundo lugar, se deben cambiar las condiciones fiscales para recaudar más, aplicar un cambio drástico en el modelo de negocio de Pemex para que no siga erosionando las finanzas públicas y que México no pierda el grado de inversión.

"Para que no sea un sexenio perdido se deben construir las bases para disminuir la pobreza y la desigualdad. Y estas bases pasan por tener sistemas educativos y de salud de calidad y políticas que mejoren las percepciones salariales", dijo.

BBVA México estimó que la deuda del país podría aumentar hasta 15% al cierre del año, ubicándose en 59% como proporción del Producto Interno Bruto del país.