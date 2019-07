Sener busca fortalecer a la CFE como monopolio de Estado: analistas

"La CFE al regular lo que opera, sería juez y parte. El cambio de modelo de monopolio de Estado a un mercado abierto lo que generó es que haya un moderador que no sea juez y parte (...) Están haciendo un veto de bolsillo para que no se cumpla lo que la CRE por ley tiene, no solamente atribuciones sino obligaciones de hacer cumplir", expresó Víctor Ramírez.