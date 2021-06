Seguritech apoya a jóvenes para comenzar su vida laboral

Ximena sueña con estudiar comercio internacional, sin embargo, situaciones personales y la pandemia le han impedido iniciar su carrera profesional; encontrar trabajo le fue imposible, ella era parte de los 2.4 millones de personas que el INEGI reportó sin empleo durante el primer trimestre del 2021.

Su papá, viéndola en esta situación, le recomendó acercarse a Jóvenes Construyendo el Futuro, programa federal que apoya a personas de entre 18 y 29 años de edad a capacitarse en un trabajo otorgándoles además una beca mensual. La oportunidad dio esperanzas a Ximena quien, decidida a aprender procesos administrativos, eligió a Seguritech como la empresa para capacitarse durante un año.

"Mi familia se puso muy contenta cuando me inscribí al programa porque saben que es una oportunidad para adquirir conocimiento, conocer a más personas y adentrarme al mundo laboral", comenta Ximena Piliado, becaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Grupo Seguritech.

Actualmente Seguritech se encuentra capacitando a 10 jóvenes gracias al programa. Para brindarles atención de calidad y los conocimientos necesarios para enfrentar al mundo laboral, la empresa 100% mexicana realiza para cada uno de ellos un plan anual donde se especifican las actividades de cada aprendiz, las habilidades que desarrollará y horarios específicos para presentarse a la oficina.

"En Seguritech reconocemos el gran desafío al que se enfrentan los jóvenes cuando no cuentan con experiencia laboral, por eso, ponemos a su disposición nuestra infraestructura, conocimiento y compromiso para impulsarlos a encontrar su talento y obtener oportunidades en el futuro", aseguró Ariel Picker, CEO de SeguriTech.

Los jóvenes no están solos, Seguritech les asigna un tutor que los capacita, resuelve sus dudas y realiza evaluaciones mensuales para mejorar los métodos de aprendizaje. Ximena, que lleva cuatro meses en la empresa, es sólo uno de varios casos de éxito: maneja con habilidad bases de datos, realiza procesos para compra de servicios y ha aprendido el uso de nuevas herramientas.

"En Seguritech mi experiencia ha sido muy agradable. Para mi aprendizaje tengo un gran tutor instruyendome, él me da las bases para que yo pueda realizar mis tareas. Me dio conceptos, plataformas y me enseñó a manejar las herramientas", cuenta Ximena Piliado, becaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Grupo Seguritech.

Para Seguritech, empresa integradora de tecnologías para la seguridad, es de gran importancia apoyar el talento y la dedicación que jóvenes como Ximena realizan todos los días para forjarse un mejor futuro.