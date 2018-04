GUERRERO

Seduce Pabellón Guerrero en Tianguis Turístico 2018

Realiza el gobernador Héctor Astudillo y el subsecretario de SECTUR, Gerardo Corona, el corte de listón inaugural de stands guerrerense

REDACCIÓN 20/04/2018 12:20 p.m.

Guerrero y el Tianguis Turístico (Especial)

MAZATLÁN, Sinaloa.- "También los guerrerenses como insisto, entendemos los tiempos y las circunstancia, el país ha crecido turísticamente", señaló en entrevista el gobernador Héctor Astudillo Flores, al inaugurar el pabellón de Guerrero en el Tianguis Turístico, Mazatlán 2018. Reconoció el trabajo realizado por las autoridades durante este encuentro que reúne empresarios del sector turístico a nivel mundial.

Acompañado del subsecretario de SECTUR, Gerardo Corona y su esposa, Mercedes Calvo de Astudillo, destacó que era un reto para Acapulco -lugar donde nació el Tianguis Turístico- para el próximo año, ser sede, ya que se está cumpliendo con el compromiso del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, de hacerlo itinerante, un año si y un año no "porque los guerrerenses no podemos ser mezquinos en el turismo, nosotros ya no somos el único punto de turismo, como lo fuimos internacionalmente y nacionalmente".

"Entonces yo creo que los guerrerenses, no nos distinguimos por ser mezquinos, los guerrerenses celebramos que se pueda también exponer y distinguir los otros puntos de referencia de turismo como es el caso de Mazatlán que es precioso," indicó al detallar que hoy el país tiene una gran competencia local, Playa del Carmen, Cancún, Mazatlán, Yucatán y el turismo que se tiene en otros lugares que no precisamente son de playa como San Miguel De Allende, parte de los pueblos mágicos que tenemos en el país.

Cada fin de semana, cada puente, cada temporada vacacional los números van a la alza", posteriormente el mandatario estatal presidió la reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la CONAGO, para revisar las acciones realizadas que fortalecen los destinos turísticos, donde muy concreto expreso, tener claro que la actividad turística es una actividad muy noble, que dentro de todos los problemas y conflictos que se está viviendo en el país internos y externos, está es una actividad que brilla.

Por último, el mandatario estatal fue invitado especial de la presentación de mascada y fragancias Pineda Covalin, inspiradas en Guerrero, así como como también firmo con Aeroméxico, un convenio que beneficia a trabajadores del Gobierno del Estado y de la industria turística, se otorgaran tarifas especiales a quienes visitan y asisten a congresos y convenciones en nuestros destinos.





