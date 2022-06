¿Se retrasó o cambió tu vuelo? La aerolínea debe compensarte

Verano es una de las épocas favoritas para viajes, pero a veces tu itinerario no sale como lo planeaste. En ocasiones puede haber retrasos, cambios o cancelaciones de vuelos, estos percances pueden resultar en la pérdida de tiempo o de dinero. Por ello, debes conocer tus derechos como pasajero para saber cómo actuar.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) afirmó que se puede solicitar una compensación si alguna de estas situaciones ocurre. Las aerolíneas están obligadas a brindar apoyo a los pasajeros, o hasta pagar su hospedaje, según la Ley de Aviación Civil y de la Ley Federal de Protección al Consumidor que contempla las políticas de compensación que las aerolíneas deben ofrecer a sus clientes y en caso de no ser respetadas, puedes denunciar a las aerolíneas ante la Profeco. La compensación dependerá de qué tan largo haya sido el retraso del vuelo y si es o no atribuible a la línea aérea.

Una de sus obligaciones es informarte al menos con 24 horas de anticipación acerca de algún cambio, y ante este retraso estás en tu derecho de pedir una compensación en alimentos, bebidas o descuentos. Éstas dependen de si es culpa de la aerolínea y el tiempo del retraso. Si el retraso es de una hora a cuatro y es responsabilidad de la aerolínea, se te debe compensar con descuentos hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas.

Si el retraso es mayor a dos horas, pero todavía menor a cuatro, el descuento deberá ser mayor al 7.5% del precio del boleto. Finalmente, si el retraso de tu vuelo fue por más de cuatro horas, o finalmente terminó siendo cancelado, las líneas aéreas deben ofrecerte otro tipo de compensación como un reintegro del precio del boleto o de la parte del viaje que no se realizó, además de una indemnización, que no debe ser menor al 25% del precio del boleto o del tramo que no se realizó. En estos casos, deben ofrecerte el siguiente vuelo disponible, transporte y alimentos si es necesario.

El pago de compensaciones o indemnizaciones debe cubrirse en un periodo máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación, con excepción de los alimentos, bebidas y hospedaje que se deben cubrir cuando se registre la demora.