Se quejaron ante Profeco por abusos en El Buen Fin y ganaron

A tan sólo unos días de que comenzara El Buen Fin 2020, mismo que tendrá una duración de 12 días debido a la pandemia de coronavirus y así evitar aglomeraciones, Walmart, Liverpool y Office Depot ya lideran quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En lo que va El Buen Fin, Walmart, Liverpool y Office Depot son las empresas que tienen más quejas por parte de los clientes, ya que en algunos casos no respetan las promociones anunciadas, reveló la Profeco.

El titular del organismo, Ricardo Sheffield Padilla, detalló que en lo que va del evento, la Profeco ha otorgado 2 mil 200 asesorías, 215 conciliaciones telefónicas con 75 quejas en proceso y 52 mil consultas en el Quién es Quién en los Precios del Buen Fin.

Pues “una de las quejas es que no entregan de inmediato la mercancía, algunos muestran un precio, pero a la hora que pagan, por pagar con tarjeta de crédito no les quieren respetar el precio y no dice la oferta que sólo sea pago en efectivo”.

Sin embargo, la Profeco también indicó que ha dado soluciones ante las diversas quejas, como es el caso de un consumidor en Monterrey que, gracias a la intervención de la Profeco logró ahorrarse $15,000 pesos.

??#TestimoniosElBuenFin



En #Monterrey se concilió exitosamente a favor del consumidor para que el proveedor hiciera valida la promoción de un producto en particular.



¡Estés donde estés, Profeco te protege! pic.twitter.com/NFsuhGDLPR — Profeco (@Profeco) November 12, 2020

Por otro lado, la Profeco también realizó una conciliación exitosa con consumidora y proveedor Sam's Club, para que se respetara los meses sin intereses exhibidos de un producto en particular.

??#TestimoniosElBuenFin



Profeco realizó conciliación exitosa con consumidora y proveedor Sam's Club, para que se respetara la promoción exhibida de un producto en particular.



¡Estés donde estés, Profeco te protege! pic.twitter.com/lZVfpAGMHg — Profeco (@Profeco) November 10, 2020

De igual forma en Zacatecas, la Profeco ayudó a que unos compradores de una consola de videojuegos obtuvieran la promoción exhibida.

#TestimoniosElBuenFin



En #Zacatecas se concilió con éxito al consumdor y tienda de autoservicio para hacer valida la oferta de un producto.



¡Estés donde estés, Profeco te protege! pic.twitter.com/iH6syKv9DC — Profeco (@Profeco) November 11, 2020

Para evitar complicaciones durante este Buen Fin, la Profeco te pide que compares precios en elbuenfin.profeco.gob.mx

Y en caso de ya estar en un escenario similar al de los testimonios anteriores, el organismo te apoya con el teléfono del consumidor: (55) 55688722 y 8004688722 o bien por vía WhatsApp: 5580780485, 5580780488 y 5580780344 en un horario del 9 al 20 de noviembre de 9:00 a 21:00 horas.

??¿Quieres aprovechar #ElBuenFin pero no conoces tus derechos como consumidor? ¡No te preocupes! Profeco te acompaña ¡Comunícate con nosotros!



??También estamos presentes en nuestras Oficinas de Defensa del Consumidor, consulta la más cercana https://t.co/8sy2UQpMCR pic.twitter.com/Vo0OWBQvXf — Profeco (@Profeco) November 12, 2020

(MJP)