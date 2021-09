¿Se pueden heredar los seguros de vida?

Arreglar sus problemas a tiempo y designar beneficiarios en tu seguro de vida o cuentas bancarias, de ahorro o de su afore es de vital importancia para que no existan confusiones cuando llegues a faltar.

"Sin importar la cantidad de personas que designes como beneficiarios de los instrumentos financieros que tengas, es importante que les informes de la existencia de éstos, pues de nada servirá contratar un seguro y guardar el contrato en un lugar sin que nadie lo sepa, lo mismo de tus cuentas", refirió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Anticiparse a designar o actualizar a los beneficiarios de sus pólizas o cuentas, además de garantizar bienestar financiero a los suyos, también evitará que haya problemas legales, ya que de acuerdo con la Condusef al no designarlos y no contar con un testamento, la indemnización le corresponderá a quien se señale mediante una sucesión legítima.

"Es decir, a los herederos designados por un juez, de acuerdo con la ley", dijo.

¿Si nadie reclama?

En caso de las cuentas manejadas por los bancos, si el titular o los beneficiarios de la cuenta no reclaman los fondos y dicha cuenta se mantiene inactiva por tres años será otorgados a la beneficencia pública, de acuerdo con BBVA México.

"De acuerdo con el Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, los fondos de cuentas que permanecen inactivas durante un periodo de tres años, son incorporados a una cuenta global manejada por la propia institución financiera, generando rendimientos. Si el cuentahabiente no se presenta en los tres años consecuentes a hacer algún movimiento en la cuenta, los fondos serán otorgados a la beneficencia pública", detalla la entidad.

En estos casos, si un familiar falleció y existe la duda de si es beneficiario o no de una de sus cuentas o seguros, la Condusef cuenta con dos herramientas que te ayudarán, se trata de la Solicitud de Búsqueda de Beneficiarios de Cuentas de Depósito (BCD) y la Solicitud de Búsqueda de Asegurados y Beneficiarios de Seguros de Vida (SIAB-VIDA).

Herederos legítimos

El beneficiario del seguro no tiene porqué ser uno de los herederos legítimos

El caso más sencillo es cuando una persona contrata un seguro para que cuando fallezca se beneficie su cónyuge

Muchas personas contratan un seguro de vida con una compañía aseguradora por el que se determina el pago de una cantidad de dinero a otras personas designadas previamente en caso de su fallecimiento o incapacidad para trabajar. El objetivo es proteger a aquellos que dependen de sus ingresos.

Un seguro de vida no forma parte de la herencia

El seguro de vida no puede computarse dentro de una herencia. La razón es muy simple, la cantidad que se garantiza en la póliza no forma parte del patrimonio del titular porque nunca la recibe. El derecho a la indemnización nace a consecuencia del fallecimiento y al no haberle pertenecido no es posible dejarla en herencia.

En segundo lugar, el seguro de vida es un contrato por el que se designa a un beneficiario directo para el cobro de una cantidad económica determinada, es decir, lo es por vía contractual. En cambio, el beneficiario de una herencia lo es por vía sucesoria. Ambos dependen del fallecimiento.

¿Cómo designar a los beneficiarios de los seguros de vida?

En los contratos de los seguros de vida, se denomina beneficiario a la persona que recibirá la indemnización económica resultado del fallecimiento del contratante. El beneficiario será la persona designada en la póliza por el asegurado.

El beneficiario puede ser designado al momento de contratarlos seguros de vida, sin embargo, también puede hacerse posteriormente mediante un escrito que deberás entregar a la aseguradora o a tu agente de seguros, quien a su vez elaborara un documento llamado "endoso", en el cual quedará establecido quiénes serán los beneficiarios de tu seguro.

Si en el contrato de los seguros de vida no se hubieran designado los beneficiarios, la indemnización corresponderá, a falta de testamento, a quien sea señalado mediante una sucesión legítima, es decir, a los herederos designados por un juez de acuerdo a la ley.

¿En dónde se establece la designación de los beneficiarios?

El asegurado tiene derecho pleno a designar en forma expresa a aquella o aquellas personas que él desea que reciban la indemnización a causa de su fallecimiento. Los derechos sobre la indemnización se deben establecer por la aseguradora en el contrato del seguro para poder ser exigidos directamente por los beneficiarios.

El beneficiario de los seguros de vida puede ser cualquier persona física o moral e incluso el mismo contratante para los casos en que se trate de un seguro de protección y ahorro, en los cuales, una vez transcurrido el plazo de contratación, si el asegurado sobrevive, será el beneficiario a quien se le entregue la suma asegurada.