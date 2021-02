Se pierde casi un millón de empleos en micronegocios: Inegi

Durante el último trimestre de 2020, se reportó una disminución de 1.7 millones personas en la Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de 57.6 millones a 55.9 millones, mientras que la población ocupada fue de 53.3 millones de personas, reportando una disminución de 2.4 millones, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La mayor afectación laboral fue para los micronegocios, con una disminución de 914 mil puestos de trabajo, lo que la ubica en la pérdida de ocupación más alta, en donde la disminución fue de 474 mil menos entre el cuarto trimestre de 2019 y el mismo trimestre de 2020.

El presidente López Obrador rechazó en diversas ocasiones propuestas del sector privado para endeudar al país para rescatar a pequeños negocios, lo que ha derivado en un fuerte desempleo en el sector, como demuestran las cifras del Inegi.

En mayo de 2020, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió sensibilidad por parte del gobierno y dar apoyos para enfrentar la crisis generada por la pandemia del covid-19.

#ENOE por tamaño de la unidad económica la mayor afectación laboral de la #COVID-19 en los 4 trimestres al 2020-T4 han sido los micronegocios con una disminución de (-)914 mil personas ocupadas, seguido por los (-)418 mil personas en pequeños establecimientos. pic.twitter.com/2NzUrFSDTk — Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) February 15, 2021

La respuesta de López Obrador desde la mañanera fue una rotunda negativa:

"Con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo, no van a haber rescates para los potentados, el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie, se tiene que poner adelante el interés general".

"Si va a ver una quiebra de una empresa, que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios o accionistas", lanzó en una frase que causó polémica y que ahora se ha cumplido.

#ENOE al comparar los resultados de 2020-T4 con 2019-T4 se observó una disminución de (-)1.7 millones de personas en la fuerza laboral #PEA y de (-)2.4 mill en la población ocupada; también incrementos de 3.8 mill en la población subocupada y de 607 miles de personas desocupadas. pic.twitter.com/fXkzgDgC29 — Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) February 15, 2021





PEGA DESEMPLEO MÁS A MUJERES





La población ocupada de hombres fue de 32.6 millones, mientras que en el caso de las mujeres la población ocupada fue de 20.7 millones, una disminución de un millón 300 mil personas.

#ENOE las mujeres han sido más afectadas por el impacto laboral de la #COVID-19: de la disminución de (-)2.4 millones de personas ocupadas en los 4 trimestres a 2020-T4, un millón eran hombres y 1.3 millones eran mujeres. pic.twitter.com/jTlTl8RpO5 — Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) February 15, 2021

El sector de restaurantes y servicios de alojamiento presentó una disminución de 769 mil ocupados y los servicios diversos de 489 mil personas ocupadas

La población subocupada aumentó en 3.8 millones, al pasar de 4.3 a 8.1 millones.

La tasa de desocupación aumentó 1.2 puntos porcentuales al pasar de 3.4 por ciento a 4.6 por ciento a nivel nacional.

En cuanto a la duración de la jornada de trabajo durante el trimestre de referencia, destaca la reducción de la participación de los ocupados que laboran más de 48 horas semanales de 27.7% a 26.4% y de los ocupados entre 35 y 48 horas semanales de 46.2% a 45.1%, lo cual en número de personas significa una disminución de un millón 400 mil personas y un millón 600 mil personas respectivamente.

Los estados que reportaron las tasas más altas de informalidad laboral fueron Oaxaca con 78.5%, seguido de Guerrero con 77.3% y Chiapas con 76.4%; en cambio, Nuevo León con 35.6%, Coahuila de Zaragoza con 36.7% y Chihuahua con 37.3% registraron las tasas más bajas durante el cuarto trimestre de 2020.

#ENOE la población ocupada, que excedía los 55 millones de personas antes de la #pandemia, cayó hasta 45.1 millones con la emergencia sanitaria por #COVID-19 en 2020-T2 y alcanzó ya 53.3 millones en 2020-T4, (-)2.4 millones menos que en 2019-T4. pic.twitter.com/f8fp7QQ7Nk — Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) February 15, 2021









kach