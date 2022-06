¿Se espera una recesión en Estados Unidos y en México?

La recesión es una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región y ante la inflación y la situación económica actual, la población se enfrenta a la pregunta: ¿Habrá recesión en 2023? dependiendo si haces este cuestionamiento a Estados Unidos o a México ante esta pregunta hay dos respuestas contrarias a pesar de ser países fronterizos.

En México la respuesta en su mayoría será que no, pero en Estados Unidos predominará una visión más negativa que opina que sí habrá una recesión el siguiente año. Según una encuesta del Banco de México, el PIB del país crecerá 1.76% en 2022 y 1.94% en 2023. A pesar de que estos porcentajes no son altos, el panorama en Estados Unidos pinta una situación distinta. Se estima que el PIB crecerá un poco este año pero a partir del fin de año ya no habrá un incremento. Una investigación del Financial Times y la Universidad de Chicago, el 69% piensa que caerá en recesión en ese año y el 30% que no cree que habrá recesión el año próximo, estima que eso ocurrirá en el 2024. Para estas investigaciones El Banco de México encuestó a expertos de 37 grupos financieros y consultorías, del sector privado nacional y extranjero y El FT y la Universidad de Chicago encuestaron a 49 expertos de la academia, del mundo financiero y de los negocios.

¿Por qué es este contraste? La situación internacional es similar para ambos países pero la alta inflación y tasas de interés que siguen en aumento plantean un futuro pesimista aunque existan circunstancias que favorecen la economía del país. Mientras que en México a pesar de enfrentarse a muchos factores negativos, se sigue teniendo una visión positiva acerca del crecimiento económico. Las dos visiones son muy distintas y con una forma de pensar con tendencias diferentes que aunque tuvieran las mismas circunstancias probablemente seguirían en desacuerdo acerca de lo que le espera a cada país.