Se deprimen indicadores económicos en México

El tema de Pemex no se va a resolver en un mes, el problema de Pemex no es de AMLO. Ha habido un saqueo permanente a la paraestatal. Lo que sí hay que achacar es en su toma de decisiones, su terquedad en Dos Bocas, en seguir con una política energética petrolera, siendo que el resto del mundo ya no va para allá. Pero él sí. Todo este panorama que estamos viendo de variables macroeconómicas, cómo nos están observando por fuera, le genera una incertidumbre a inversionistas. Si se deciden a no meter su dinero, difícilmente vamos a ver crecimientos importantes”, afirmó el académico de la Universidad Iberoamericana.