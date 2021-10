"Se cayó Facebook y fue un día perdido en ventas en mi negocio"

Evelyn distribuye pañales de bebé y toallitas humedas, compra por mayoreo y se dedica a la reventa. "Por seguridad toda la comunicación con los clientes es a través de MarketPlace en Facebook".

Ella cuenta: "rara vez comparto mi número celular, a menos que sean clientes habituales o cuando ya acordamos el punto de entrega".

La caída de Facebook "me tiró las ventas de este lunes, ya tenía a un cliente que le iba a vender al menos cinco cajas de pañales y un par de cajas de toallas, pero pues no se logró nada y me quedé sin ese dinero".





"Trabajo por Instagram y por WhatsApp, no siempre son ventas, pero también tengo que promocionar mis productos y por ello programo mis publicaciones a ciertas horas, pero este lunes se pedieron las publicaciones, no hubo intereacción, por lo tanto fue un día perdido, lo que se traduce en menos cotizaciones, menos preguntas por productos y menos ventas", dijo Memo.





"Levanto pedidos de comida a través de WhatsApp, pero este lunes no hubo manera de comunicación. No pude publicar el menú en los estados de Whats, y los pocos pedidos que se tomaron fue vía telefónica, en realidad no fue ni la mitad de lo que cotidianamente vendo en un día", dijo Mariana.





"Contraté el servicio Facebook Ads, y prácticamente todo el día no tuve visualizaciones en la plataforma. Hasta ahora sigo sin saber si voy a recuperar dinero o si la plataforma me hará un descuento en la siguiente factura", dijo Andrés.





Facebook Ads son los anuncios publicitarios que se publican dentro del propio Facebook y que ofrece varias herramientas para ayudar a la creación de campañas de marketing más eficaces.

¿Qué fue lo que pasó?

Las plataformas de redes sociales propiedad de Mark Zuckerberg sufrieron una caída la mañana de este lunes. Los servicios de WhatsApp, Messenger, Instagram y Facebook colapsaron dejando sin servicio a usuarios de varias partes del mundo.





A través de redes sociales, miles de internautas reportaron una caída generalizada del servicio en todas las plataformas de Facebook, haciendo viral el hashtag Facebookdown.









De acuerdo con el estudio sobre Venta online en Pymes, de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y GS1, de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que se han sumado al canal online, cerca de 44 por ciento se encuentran en Facebook; 44 por ciento en WhatsApp y 26 por ciento en Instagram.





Según información de la consultora Deloitte, en julio del año pasado alrededor de 79 por ciento de los consumidores digitales reportaron usar más de una red social o servicios de mensajería para comunicarse con los negocios.





cj