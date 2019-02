Scrabble, el juego que despreciaban y que se convirtió en todo un éxito

REDACCIÓN 15/02/2019 08:04 p.m.

Alfred M. Butts era un arquitecto neoyorquino que, al igual que muchos otros estadounidenses, perdió su trabajo tras el crack de 1929. Desempleado, se dedicó a crear un juego de mesa que mezclara sus dos pasatiempos favoritos: los crucigramas y los rompecabezas. Construyó un tablero con pequeñas celdas, talló a mano cien pequeñas fichas de madera con letras... Y se dedicó a jugar con su mujer y sus amigos, sin que ninguna marca comercial se interesara por el juego durante años.

El juego salió a la venta en 1948 con el nombre de Scrabble y, 70 años después de su lanzamiento, se ha convertido en uno de los juegos más populares del mundo.

Scrabble es un juego de composición de palabras en el que los jugadores reciben letras al azar con las que tienen que formar palabras en un tablero. Las letras valen un determinado número de puntos –según su dificultad para incluirlas en una palabra– y, finalmente, gana el que más puntos haya obtenido. Se han comercializado más de 100 millones de unidades en todo el mundo, según ha afirmado su distribuidora, Mattel.

Antes de que se hiciera famoso en todo el mundo, este juego tuvo muchos nombres. Butt bautizó su primera versión como Lexico, pero esta "sufrió varias modificaciones, tanto de formato como de título, pasando por nombres como Alph (de alphabet, ´alfabeto´) o Criss Cross (´entrecruzado´)", cuentan desde Mattel. Cuando salió a la venta en 1948, después de años tratando de convencer a jugueteras para que lo publicaran, no fue un éxito inmediato: ese primer año, según Mattel, se vendieron 2 mil 500 copias en todo Estados Unidos.

Sin embargo, el éxito llegó en 1952. Uno de los ejecutivos de cuentas de los grandes almacenes Macys, según cuenta la necrológica de Butts en The New York Times, probó el juego durante sus vacaciones y se preguntó por qué no se vendía en sus tiendas. Fue un éxito: en 1953 empezó a comercializarse en el extranjero. En la película Sabrina, de 1954, Martha Hyer le regala uno a su marido convaleciente.

Con información de Verne

JGM

LEA TAMBIEN Los errores financieros más comunes que cometen las parejas Lo más importante de las finanzas en pareja es mantener la confianza y la comunicación, indispensables para poder afrontar los compromisos económicos