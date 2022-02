SAT va tras la empresaria Angélica Fuentes; le embarga 50 marcas

Al menos unas 50 marcas propiedad de la empresaria Angélica Fuentes Téllez fueron embargadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante el impago de 944 millones de pesos sobre la renta (ISR) e impuesto empresarial a tasa única (IETU) de 2012, así como multas y recargos generados por la falta de pago de esas contribuciones fiscales.

Documentación en poder de Forbes revela que el uno de marzo de 2021 se procedió al embargo de las marcas, a través de requerimiento de pago y la diligencia de embargo con número de oficio 400-23-00-02-01-2021-1578 emitido por la Administración de Recaudación de Chihuahua 2 del SAT.

Entre las marcas embargadas a la exesposa del fallecido Jorge Vergara se encuentran Angelíssima, Rebel Mind, Black By Angelissima, Good Investment, TGIXMX The, Clave Centro de Liderazgo de Alta Visión Empresarial, A Complete Beauty Inside Out, A Complete, así como Angélica Fuentes Lado A.

Fuentes Téllez, conocida como reina del gas por dirigir la empresa Corporativo Grupo Imperial y presidir la Asociación Mexicana de Gas Natural, también le fueron embargadas los sellos Clave Virtual, Interielle, Redefine, Foco Foro para la Cooperación, Fundación Angélica Fuentes, Gold Divinissima, Glamour Divinissima, Ángel Magazine By Angelissima, Hapy Divinissima, R Romance Divinissima, Angélica Fuentes, A, Divinisima N 1, A Complete Journey, así como No soy un ángel, Soy Angelíssima, Atrévete a vivir la maravillosa experiencia de belleza, La belleza es lo que es, Casa 99, Hand in hand media company, Mission Moms, M y Muvop.

En septiembre de 20121, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) determinó la inscripción del pedido de embargo de las marcas propiedad de la expresidenta del Grupo Omnilife a pedido de José Vicente Sánchez Ramírez, representante de la Administración Desconcentrada de Recaudación Chihuahua 2 del SAT, con sede en Ciudad Juárez.

El 27 de enero de 2020, la Administración General de Recaudación Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua 2 ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo para hacer efectivo el adeudo fiscal.

LA DEUDA

Las deudas tributarias de Angélica Fuentes van desde 2012, pues no se le ha logrado localizar en su domicilio registrado y en la dirección se niega conocer a la empresaria, la empresaria a adeuda al SAT 944 millones 241 mil 587 pesos.

La exdirectora de Grupo Omnilife se casó con Jorge Vergara Madrigal en el 2008, relación que duro hasta 2015 cuando se divorciaron y comenzaron una dura batalla legal.

Desde el 2012 vive en El Paso, Texas, con sus dos hijas, Mariaignacia y Valentina, a quienes procreó con el empresario tapatío dueño del equipo de futbol Chivas.

















