SAT: ¿Saldo en contra? Esto es lo que debes hacer

Durante este mes de abril, las personas físicas deben presentar la Declaración Anual, del ejercicio fiscal 2021 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y así como podría salirte un saldo a favor, lo que significa que el fisco te regresará dinero, pero en otras ocasiones tú podrías terminar saliendo con un saldo negativo, con lo que deberás pagarle a la autoridad fiscal en cuanto antes.

Saldo en contra

Obtener saldo en contra en tu declaración anual puede deberse a muchos factores, como que no hayas presentado una declaración anual previa y derivado de ello, los recargos generados se te adeuden en tu documentación más reciente.

Otra de las razones por las que te puede salir un saldo en contra ante el SAT es porque probablemente te excediste en gastos por lo que deberás regresarle el dinero a él en el proceso. Las ventajas que el fisco te ofrece es la oportunidad de pagar ese saldo negativo en una sola exhibición, o bien, si la cantidad es elevada, en un esquema de pago en parcialidades.

Cuánto tiempo tendré para pagar al SAT mi saldo en contra y multas de no hacerlo?

Debes considerar que el fisco te dará un plazo de 45 días hábiles para solventar tu adeudo, de lo contrario el SAT podrá visitar tu domicilio y embargar tus inmuebles, bienes o cuentas financieras.

Si el resultado de tu declaración arroja impuestos a cargo, el SAT tiene opciones disponibles para que pagues. Por ejemplo, si no puedes cumplir en una sola exhibición existe la posibilidad de que lo realices en seis parcialidades.

“Si en la presentación de tu declaración, obtuviste saldo a cargo, el SAT te emitirá el acuse de recibo de la declaración con la sección de línea de captura. Si optas por cubrir el importe en una sola exhibición se emite una sola línea de captura para el pago”, según datos de la institución.

Pero si decides cubrir el saldo a cargo en parcialidades, se te emitirán líneas de captura con los montos de cada parcialidad donde se indique el número de pago y la vigencia respectiva.



De acuerdo con información del SAT, las multas para personas físicas que no presenten su declaración, solicitud, aviso o constancia dentro del plazo establecido, no presenten las declaraciones por Internet cuando se está obligado a hacerlo y no atiendan las obligaciones de forma automática oscilan entre 1,400 a 38,730 pesos.

cj