SAT: Las 5 consecuencias de no presentar tu Declaración Anual

El cumplimiento de las obligaciones fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un tema que debes tomar con la mayor seriedad y responsabilidad, ya que no hacerlo puede causarte algunos problemas.

Por esta razón, es importante que conozcas cuales son las consecuencias de no presentar tu declaración anual del ejercicio fiscal 2021 antes del 30 de abril, con el objetivo de que tomes tus precauciones y la elabores en el tiempo establecido.

De acuerdo con Pamela Castro, contadora fiscalista y creadora de Cooltura Fiscal, esto es a lo que te debes atener si no cumples con el SAT:

Consecuencias

1.-Multas: De $1,560 a $19,350 por cada obligación no declarada o en su caso, multa de $15,860 a $31,740 por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera de plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas

2.-Opinión de cumplimiento Negativa: Por lo cual no se tiene derecho a aplicar subsidios o estímulos fiscales y además, podrías perder relaciones comerciales con clientes y proveedores. Si estás en el RESICO, podrían sacarte del régimen sin posibilidad de regresar

3.-Defraudación fiscal: El SAT podría instaurar una querella ante la autoridad competente por la comisión de delitos fiscales, como la defraudación fiscal

4.-Restricción de Sellos Digitales: El SAT podría suspender temporalmente tu Certificado de Sello Digital (CSD) dejándote sin la posibilidad de emitir facturas ni presentar tus declaraciones (lo cual a su vez podría hacerte acreedor/a de más multas por incumplimiento)

5.-Buró de Crédito: Si tienes un impuesto a cargo y no lo pagas, debes saber que los créditos fiscales (adeudos) son compartidos con el Buró de Crédito. Tener una opinión negativa en Buró de Crédito puede dificultarte el conseguir una tarjeta de crédito o acceder a otros servicios financieros que ofrecen bancos e instituciones

¿Quiénes deben presentar declaración anual?

Los contribuyentes que están obligados a presentar la declaración anual son las personas físicas que tuvieron 2 o más patrones, trabajadores independientes que expidieron CFDI de ingresos (facturas o recibos de honorarios).

También tienen que declarar impuestos los trabajadores en nómina cuyos ingresos fueron de más de 400,000 pesos anuales, aquellos que tuvieron ingresos por indemnización laboral, liquidación, pensión o jubilación, si recibieron un premio como la lotería y quienes tienen ingresos por renta de inmuebles.

La fecha límite para cumplir con tus obligaciones fiscales es el 30 de abril; sin embargo, al caer en sábado -día inhábil-, los contribuyentes tendrán hasta el lunes 2 de mayo.

