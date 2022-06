SAT: Depósitos libres de impuestos

Las cuentas bancarias con depósitos superiores a 15 mil pesos pueden ser revisadas por el SAT, por lo que el organismo tiene la facultad de investigarlas, ya que todo dinero que ingresa a una cuenta puede considerarse como un ingreso, ello incluye a las transferencias electrónicas y a los depósitos en efectivo.

En el caso de que el SAT haga una revisión en las cuentas y encuentre que hay ingresos no declarados o incremento del patrimonio, puede solicitar el respectivo pago de ISR y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero en caso de que no se trate de un ingreso el afectado tiene derecho a demostrarlo para no hacer estos pagos.

El Servicio de Administración Tributaria tiene dentro de sus facultades revisar la procedencia del dinero de las personas, las empresas y los comercios; mientras que las instituciones financieras están obligadas a compartir la información de las cuentas al SAT cuando ellas detecten alguna anomalía o alarma que figure dentro de los reglamentos fiscales .

Aquí la clave para no ser investigado por el SAT no es tanto que alguien reciba más o menos de 15 mil pesos en sus cuentas, lo importante aquí es que los gastos que registres durante el año no sean superiores a lo que tienes declarado como ingresos, pero si gastas más de lo que has declarado que ganas entonces sí puedes ser sujeto de investigación para que explique a la autoridad fiscal la fuente de su dinero "extra".

Depósitos libres de impuestos

Si eres persona física o moral, las transferencias electrónicas, los traspasos que hagas entre tus cuentas o los títulos de crédito no son considerados depósitos en efectivo y los depósitos que están exentos de pagar impuestos son:

-Depósitos a hijos que estudia lejos.

-Dinero para la manutención.

-Depósitos entre cónyuges.

-Depósitos entre familiares en línea directa.

-Algunos donativos.

-Pensiones alimenticias.

-Jubilaciones.

-Pensiones vitalicias.

-Herencias.

-Indemnizaciones por invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro o muerte.

-Subsidios derivados de incapacidad.

-Becas estudiantiles.

-Las prestaciones de previsión social.

-Pagos por parte de compañías de seguros a asegurados, o bien, a los beneficiarios de este.

