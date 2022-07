SAT: 5 razones que te llevan a la lista negra y ¡las multas que te esperan!

Las llamadas "listas negras" del Servicio de Administración Tributaria (SAT) son datos que el brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda publica sobre contribuyentes incumplidos o que tienen operaciones presuntamente inexistentes.

Las consecuencias de aparecer en las listas negras no dependen del usuario, sino de quien decida ocupar dicha información, en este caso, podría ser una institución crediticia. Por ejemplo, un cliente o empresa podría optar por no realizar negocios con alguien que aparezca en dicho listado.

Estas listas contienen el nombre, la denominación social y el Registro Federal del Contribuyente (RFC) de aquellos que están en alguno de los escenarios y supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

De acuerdo con el sitio web del SAT, las "listas negras" actualizadas pueden ser consultadas en el portal de prevención de lavado de dinero en el siguiente link.

¿Cómo funciona?

En el enlace puedes revisar el listado completo de aquellos ubicados en el artículo 69-B, es decir, cuando la autoridad fiscal detectó que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que esos contribuyentes no están localizados.

Si estás en las "listas negras" del SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá vigilarte y notificar a las instituciones de crédito para que suspendan tus operaciones.

También se busca que los contribuyentes que estén en las listas negras del SAT del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación puedan ser incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Las razones por las que podrías aparecer en esta listas son:

-Tener créditos fiscales firmes

-Tener créditos fiscales que no has pagado o no han sido garantizados

-Si no ha sido posible localizarte en tu domicilio fiscal

-Tener una sentencia condenatoria por haber cometido un delito fiscal

-Tener un adeudo fiscal cancelado o condonado a partir del 1º de enero

Sanciones

-Multas

-Se te puede quitar el derecho de los sellos digitales y con ello ya no pueden emitir facturas y ya no vas a poder trabajar





cj