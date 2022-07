SAT: 5 consecuencias de no haber presentado tu declaración anual

Los efectos de no presentar en tiempo y forma la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son severos e implican un menoscabo en el patrimonio del particular.

Es importante considerar algunas de las situaciones y consecuencias que puede ocasionar el incumplimiento de esta obligación y en su caso, del pago del impuesto a cargo, ya que la fecha límite para cumplir fue el 02 de mayo de 2022.

Consecuencias

De acuerdo con Pamela Castro, contadora fiscalista las siguientes podrías ser las causas a las que te enfrentes con el SAT si no realizaste tu declaración anual:

1.-Multa de $1´560 a $19´350 por cada obligación no declarada o en su caso, multa de $15´860 a $31´740 por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera de plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas

2.-Opinión de cumplimiento Negativa por lo cual no se tiene derecho a aplicar subsidios o estímulos fiscales y además, podrías perder relaciones comerciales con clientes y proveedores. Si estás en el RESICO, podrían sacarte del régimen sin posibilidad de regresar

3.-El SAT podría instaurar una querella ante la autoridad competente por la comisión de delitos fiscales, como la defraudación fiscal

4.-El SAT podría suspender temporalmente tu Certificado de Sello Digital (CSD) dejándote sin la posibilidad de emitir facturas ni presentar tus declaraciones (lo cual a su vez podría hacerte acreedor/a de más multas por incumplimiento)

5.-Si tienes un impuesto a cargo y no lo pagas, debes saber que los créditos fiscales (adeudos) son compartidos con el Buró de Crédito. Tener una opinión negativa en Buró de Crédito puede dificultarte el conseguir una tarjeta de crédito o acceder a otros servicios financieros que ofrecen bancos e instituciones.

cj