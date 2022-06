SAT: 2 consecuencias graves si no activas tu e.firma antes del 30 de junio

Las personas físicas inscritas en el Régimen Simplificado de Contribuyentes (Resico) están obligados a tramitar su e-firma antes del 30 de junio y de no hacerlo corren el riesgo de que la autoridad fiscal los excluya de este régimen.

Jorge Ayax Cabello, vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo destacó que si los contribuyentes no cumplen con este requisito del SAT,

podrían ser sujetos a una posible sanción, de acuerdo con El Financiero.

El artículo transitorio 38 de la Miscelánea 2022 dice: los contribuyentes que no cumplan con la disposición no podrán tributar en el Resico, y para tales efectos, la autoridad podrá asignar el régimen fiscal que corresponda, es decir, los van a sacar del Resico, esa sería una sanción grave si no activan su firma".

Explicó que no se debe confundir con la prórroga del plazo a personas físicas del Resico para emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) sin la firma electrónica, a través del esquema de "mis cuentas", la cual se extendió del 30 de junio al 31 de diciembre. Lo que se extiende es la posibilidad de emitir comprobantes.

Se acaba el plazo

El plazo, para activar la e.firma, vence el próximo 30 de julio para quienes tienen una estética, ferretería, miscelánea, cafetería o un negocio que no supere los 3.5 millones de pesos al año.

Tienes hasta el 30 de junio para cumplir con el requisito de contar con la firma electrónica para poder seguir en este esquema que ofrece varios beneficios a los pequeños contribuyentes que incluye también a los médicos, abogados y contadores.

Los beneficios

-El Resico es el nuevo esquema de pago de impuestos para los pequeños contribuyentes personas físicas incluidos los que tienen actividades ganaderas, agrícolas, pesqueras y silvícolas con ingresos anuales hasta por 3.5 millones de pesos. En este régimen entran los contadores, abogados y médicos.

-Para este grupo de pequeños contribuyentes el pago de impuestos es de entre 1% y 2.5% de sus ingresos, pero no podrán deducir ningún tipo de gasto. También para micro empresas y pequeños negocios con ingresos facturados menores a 3.5 millones de pesos al año.

-Si bien no tienen el beneficio de una tasa del ISR menor como a los del grupo anterior, pagarán impuestos únicamente cuando tengan ingresos por facturación efectivamente pagada. Con ello, las empresas tendrán mayor cantidad de efectivo o liquidez para sus gastos inmediatos.

-Al comprar maquinaria y al hacer ciertas inversiones necesarias para sus actividades, pueden deducirlo para pagar menores impuestos. Es decir que podrán seguir deduciendo esos gastos, pero a un menor tiempo y con mayores tasas.

Consecuencias

1.-Que el contribuyente que salga del RESICO y migre a otro régimen implica pagar mucho más impuestos, en lugar de entre 1 o 1.5%, quizá hasta un 30 o 35% de ISR

2.- Sin la e.firma no puede emitir facturas

















































































































































