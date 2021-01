Sanción a bancos, tímida pero un paso vs prácticas monopólicas

La multa impuesta por la Cofece a los bancos y traders se percibió como un paso hacia la eliminación de las prácticas monopólicas en el país que, no obstante, sigue siendo tímida.

Alfonso Ramírez Cuellar, diputado por Morena, lamentó la insuficiencia de la multa establecida por la autoridad de competencia y señaló que dicha sanción es "mínima comparada con la establecida en otros países por casos similares".

Alberto Bello, editor en jefe de Grupo Expansión, consideró que para tener "sanciones espectaculares a quienes violan las leyes del sector financiero", antes se deben alcanzar resoluciones "a prueba de fuego que cambien comportamientos y pongan obstáculos a la reincidencia".

A partir de la autonomía con la que cuenta la Cofece, detalla Bello, se revisaron expedientes de más de 2,000 hojas y más de un millón de conversaciones en los servicios de mensajería de las plataformas de Bloomberg y Reuters, de las que 142 diálogos se convirtieron en el fundamento de todas las sanciones.

Se resalta que uno de los bancos sancionados dijo que "Pase lo que pase, nosotros por convicción a seguir defendiendo la independencia y la autonomía de instituciones como la Comisión de Competencia".

Este lunes, la Comisión Federal de Competencia Económica impuso multas por un total de 35 millones 75 mil pesos a Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer, J.P. Morgan y a 11 personas físicas (traders).

En un comunicado, Cofece destacó que esto se debió a que se coludieron en algunas operaciones del mercado secundario del servicio de intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano. Para ello intercambiaron mensajes (chats) utilizando las plataformas tecnológicas de comunicación que contratan los bancos como herramientas de trabajo, detalló la comisión.

En el expediente IO-006-2016, Cofece indicó que los bancos y traders mencionados establecieron 142 acuerdos contrarios a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), para manipular precios, establecer la obligación de no comercializar y/o no adquirir ciertos valores gubernamentales en transacciones específicas (no acuerdos generales), mismos que tuvieron un impacto directo sobre el precio de los instrumentos relacionados en dichas transacciones en el mercado secundario.

Destacó que con estas conductas, se generó un daño al público inversionista que adquirió los bonos objeto de la colusión.

Se calcula que estas prácticas anticompetitivas, realizadas entre 2010 y 2013, generaron un daño al mercado de 29 millones 389 mil pesos. Por ejemplo, en uno de los casos el acuerdo fue para aumentar el precio de cotización que darían a una Afore. Por ello, la Cofece impuso multas por un total de 35 millones 75 mil pesos a los responsables, detalló.

EXPLICA COFECE SANCIÓN MÍNIMA



La Cofece explicó que dado el periodo en que fueron cometidas dichas conductas, la ley de competencia que aplica es previa a la vigente y establece montos menores de sanción en comparación con la actual.

Añadió que existe una metodología para el cálculo de los montos de las multas que se aplican en todos los casos que atiende Cofece, la cual está basada en el principio constitucional de proporcionalidad con base en el daño acreditado al mercado. La capacidad económica del sancionado sirve para fijar, en su caso, el tope máximo.

Por su impacto en la economía, el sector financiero es prioritario para el trabajo de la Comisión. Por ello, esta autoridad de competencia ha investigado y sancionado conductas anticompetitivas que afectaban a los usuarios en los mercados de las Afores y en el mercado de información crediticia.

Una vez que se ha notificado la resolución a las partes, la Ley otorga el derecho a los agentes económicos sancionados de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la Cofece.

Así se presume se han coludido los bancos en México

Luego de que hace una semana el pleno de la Cofece resolviera que al menos siete bancos fueron encontrados culpables de prácticas monopólicas absolutas, el engrose de la resolución, que consta de unas dos mil fojas, ya fue firmado por los siete comisionados, así lo informó en su columna de la semana pasada en El Financiero, Darío Celis.

Los bancos involucrados son BBVA, Citibanamex, Santander, Bank of America-Merrill Lynch, JPMorgan, Deutsche Bank y Barclays. De acuerdo con información del columnista, las instituciones que comandan Eduardo Osuna, Manuel Romo, Héctor Grisi, Emilio Romano, Felipe García-Moreno, Juan Oberhauser y Raúl Martínez-Ostos buscan ser notificados mañana.

El objetivo es mitigar el impacto mediático del anuncio, pues no es lo mismo revelar el evento relevante en el transcurso de hoy que hacerlo el viernes por la tarde, con el cierre de mercados y en fin de semana.

"Tras la pesquisa por manipuleo de tasas en la compra venta de bonos gubernamentales, las posiciones de los bancos se rompieron de tiempo atrás. La incógnita es el monto de las penalidades que les fincarán", dice la columna.

En este contexto, la columna del Financiero recordó que, en 2015 la Reserva Federal y el Departamento de Justicia de Estados Unidos cerraron un acuerdo de 5 mil 775 millones de dólares con seis bancos que durante un lustro manipularon divisas.

Las entidades que se acogieron al pacto fueron las estadounidenses JPMorgan Chase, Bank of America-Merrill Lynch y Citigroup, las británicas Barclays y Royal Bank of Scotland y la suiza UBS.

"La duda en el caso que siguió en los últimos cuatro años la Cofece, pero que se remonta hasta 2006, es de qué tamaño va ser la multa. Según la ley equivaldría a 10 por ciento de la utilidad del último año de la investigación", dice la columna de Darío Celis.

¿QUÉ SE PRESUME HICIERON?

A autoridad encontró que los bancos manipularon las tasas en la compra venta de bonos gubernamentales. La duda es de qué tamaño va ser la multa. Según la ley equivaldría a 10 % de la utilidad del último año de la investigación.

"Barclays, la institución inglesa cuyo presidente mundial es Jes Staley, se acogió a un criterio de oportunidad con el organismo antimonopolios, lo que supondría que se le dispensaría parte de la pena", dijo Darío Celis.

Recordó que en México Barclays, que por los años 2005-2006 replicó la mala práctica, decidió colaborar en la investigación del regulador que preside Alejandra Palacios confesando cómo se coludía con terceros.

LA MEGAMULTA A BANCOS POR MANIPULAR VALORES GUBERNAMENTALES

El Financiero informó la semana pasada que, habrá megamulta a al menos siete bancos internacionales por manipular el precio de bonos y títulos de gobierno que transaccionan en el mercado a través de subastas primarias que realiza el Banco de México y que llegan a 50 mil millones de pesos diarios.

En la investigación se habla básicamente de Certificados de la Tesorería (Cetes) y Bonos de Desarrollo del gobierno federal (Bondes) denominados también en Unidades de Inversión (Udibonos).

La columna del Financiero indicó que la Cofece encontró suficientes indicios de la colusión, pues en 2019 su autoridad investigadora remitió al pleno un dictamen de presunta responsabilidad (DPR), que la llevó a emplazar a los bancos.