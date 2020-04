¿Salud..? Grupo Modelo suspenderá producción de cervezas

Grupo Modelo informó que este domingo terminará el proceso de suspensión de sus operaciones de producción y comercialización de cerveza, en cumplimiento al acuerdo publicado el 31 de marzo por el que se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19.

En un comunicado la compañía indicó que está en el proceso de bajar la producción en sus plantas al mínimo necesario para no tener efectos irreversibles para su continuación en el futuro.





"El Gobierno Federal correctamente reconoce a la agroindustria como una actividad esencial, siendo la cerveza uno de los componentes más importantes de esta industria y el principal producto agroindustrial de exportación".





En este sentido precisó que más de 15 mil familias se ven beneficiadas con la siembra de 150 mil hectáreas al año de cebada maltera; mientras en la cadena de valor 800 mil tenderos y abarroteros encuentran cerca de 40 por ciento de sus ingresos con la venta de cerveza.

"En caso de que el Gobierno Federal considere oportuno emitir alguna aclaración confirmando a la cerveza como producto agroindustrial, en Grupo Modelo estamos listos para ejecutar un plan con más de 75 por ciento de nuestro personal trabajando desde sus casas y al mismo tiempo garantizando el abasto de cerveza".

Agregó que Grupo Modelo acatará las medidas adoptadas por el Gobierno Federal y reafirma su total compromiso para ser parte del combate en contra del virus.

"En adición a la donación de 300 mil geles antibacteriales producidos a partir de la cerveza, los próximos días anunciaremos más acciones que estamos seguros contribuirán de manera importante en ganar esta lucha".

Modelo cuenta con 15 marcas cerveceras entra las que destacan Corona Extra.

HEINEKEN BAJA CORTINA

Apenas este miércoles trascendió que Grupo Heineken dejará de surtir sus diferentes marcas de cerveza en México por la contingencia sanitaria, de acuerdo con fuentes de El Financiero y Reforma.

Las plantas de Heineken México, antes Cervecería Cuauhtémoc, podrían parar su producción temporalmente a partir del próximo del viernes 3 de abril, incluso se señaló que trabajadores indicaron que la distribución de cervezas se detuvo en algunas empresas y en otras salieron menos unidades de reparto.

Heineken produce marcas de cerveza como Tecate, Indio, XX, Hieneken, Carta Blanca, Affligem, Sol, Miller Lite, Lagunitas y Coors Light y cuenta con cinco plantas en el país ubicadas en Monterrey, Nuevo León; Meoqui, Chihuahua; Tecate, Baja California; Toluca, Estado de México y la de Orizaba, Veracruz.

A pesar que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aclaró que en la Ciudad de México no se ha decretado Ley Seca, en lugares como Nuevo León, el gobernador Jaíme Rodríguez "El Bronco" indicó que la producción de cerveza no es una actividad esencial, por ello ya no se distribuirá ni habrá en venta.

Informo. Nadie ha declarado Ley Seca. https://t.co/Cq1s8E4C2i — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 1, 2020

Por concepto de IVA y IEPS, la cerveza aporta a las finanzas públicas 64 mil 400 millones de pesos anuales, es decir, 10 mil 700 millones al bimestre.

No obstante, distintos mandatarios han exhortado a la población a evitar las compras de pánico de cervezas.