Salinas Pliego y el pago de Utilidades: "no pagaré doble", reta ante reclamos

El empresario Ricardo Salinas Pliego, a través de su cuenta de Twitter se pronunció ante los "rumores" de que en sus empresas no se realiza el pago de utilidades a los empleados, y dijo que "se les estuvieron abonando las mismas durante el año", y que no s e les debe nada, "por eso les llegó el abono y el cargo", por lo que fue claro: "No les voy a pagar doble".

Yo siempre cumplo y seguiré cumpliendo y dando la cara. Si eres colaborador y tienes dudas, te espero en Zeus y si no eres colaborador y quieres darme problemas, te dejo este mail auditoria_redessociales@gruposalinas.com.mx.



"Yo siempre cumplo y seguiré cumpliendo y dando la cara. Si eres colaborador y tienes dudas, te espero en Zeus y si no eres colaborador y quieres darme problemas, te dejo este mail auditoria_redessociales@gruposalinas.com.mx", escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, los argumentos del empresario fueron debatidos por los internautas:

"Los "adelantos" como les llama, son en realidad el bono de productividad por llegar a las metas que les piden. Si no llegan a esa meta, le aseguro que no les anticipaba utilidades", dijo "Iñaki".

El usuario "zuolli" dijo: " Exacto lo usa como complemento de sueldo, es una estrategia fiscal, no es ilegal, pero moralmente si está mal".





Reparto de utilidades

El reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado.

El Reparto de Utilidades es un derecho para l@s trabajadores.



¿Cuándo es el reparto de utilidades 2022?

A más tardar el 30 de mayo en el caso de los trabajadores que laboran para una persona moral (empresa), mientras que las personas que trabajan para una persona física (patrón), deberán recibir el pago a más tardar el 29 de junio.

¿Quiénes reciben utilidades?

Es aplicable a los trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días en empresas cuyas utilidades netas fueron de 300 mil pesos o más, según su declaración fiscal, y que tengan más de un año en funcionamiento. Bajo estas condiciones, los trabajadores tendrán derecho al reparto de utilidades, independientemente de que ya no laboren en la empresa en cuestión o tenían contrato por obra determinada









































































